***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2023 14:36
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191673
BIST
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14:548.165
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 23,88
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.190
14:5426,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0318
|Açılış
|: 23,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7500
|
26,8078
En Düşük
26,7081
14:5428,7633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0875
|Açılış
|: 20,2668
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6626
|
28,9347
En Düşük
28,7444
14:541.662,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,47
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:53
|BRYAT
|2.658,00
|41.512.644
|% 10,00
|
|GLBMD
|31,46
|35.247.352
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|61.696.748
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|64.778.629
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|1.116.083
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.386.006.629
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.747.104.568
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|50.587.344
|% -9,95
|
|KENT
|417,00
|5.299.042
|% -9,15
|
|ATSYH
|46,70
|1.699.803
|% -8,07
|
|ISCTR
|23,44
|6.179.812.653
|% 4,83
|
|YKBNK
|16,95
|5.190.416.874
|% 1,44
|
|KOZAL
|31,04
|5.114.535.953
|% 1,04
|
|EUPWR
|241,50
|4.038.499.366
|% 0,33
|
|THYAO
|250,80
|3.850.140.581
|% -0,75
|
|YKBNK
|16,95
|5.190.416.874
|% 1,44
|
|ISCTR
|23,44
|6.179.812.653
|% 4,83
|
|EKGYO
|8,92
|2.321.226.514
|% 1,36
|
|KOZAL
|31,04
|5.114.535.953
|% 1,04
|
|ZOREN
|4,78
|609.844.779
|% -1,44
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7838
|26,7938
|% 0,13
|
|Euro
|28,7581
|28,7670
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,5202
|33,6883
|% -0,54
|
|Frank
|30,0175
|30,1983
|% -0,43
|
|Riyal
|7,1208
|7,1565
|% 0,06
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|11.260
|11.430
|-4,00
|
|Tam
|11.027
|11.122
|-22,00
|
|Yarım
|5.530
|5.591
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.787
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,26
|-0,41
|
|B. Petrol
|88,47
|88,47
|-0,55
|
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