***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2021 18:10
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Besim Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927565
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
18:058,1224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0271
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1065
18:059,7102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
18:05455,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,62
|Açılış
|: 455,67
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1218
|8,1224
|% -0,33
|
|Euro
|9,6993
|9,7102
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,1272
|11,1830
|% -0,36
|
|Frank
|8,7825
|8,8354
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1594
|2,1702
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|11,85
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,13
|
|B. Petrol
|63,87
|63,87
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
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