***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.07.2021 09:10
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Besim Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945335
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7146
En Düşük
8,6689
18:0510,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0257
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2879
18:05496,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,59
|Açılış
|: 496,75
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
497,31
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7038
|8,7086
|% 0,11
|
|Euro
|10,3217
|10,3356
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9696
|12,0296
|% -0,23
|
|Frank
|9,3531
|9,4095
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3115
|2,3231
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,99
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|0,09
|