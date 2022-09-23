***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2022 09:14
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kerem Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064779
BIST
10:563.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 27,25
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.326
En Düşük
3.290
10:5618,4033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0847
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4059
En Düşük
18,3035
10:5618,0051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0362
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9813
10:56986,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,62
|Açılış
|: 986,51
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:54
|ULKER
|21,78
|123.521.850
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|6.181.549
|% 9,95
|
|SOKM
|22,52
|102.187.395
|% 8,58
|
|MEGAP
|3,94
|71.703.613
|% 8,54
|
|MEGAP
|3,94
|71.703.613
|% 8,54
|
|PINSU
|6,50
|5.795.595
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|3.438.037
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|8.818.611
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|21.258.080
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,40
|1.082.768.288
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,09
|681.227.524
|% 1,49
|
|SAHOL
|27,96
|635.551.951
|% 2,57
|
|AKSEN
|34,14
|523.381.492
|% 4,53
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,09
|681.227.524
|% 1,49
|
|HALKB
|8,07
|455.166.726
|% 3,46
|
|VAKBN
|8,10
|452.076.790
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,66
|87.140.651
|% 7,10
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3977
|18,4006
|% 0,45
|
|Euro
|17,9957
|18,0045
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,5126
|20,6154
|% -0,16
|
|Frank
|18,7072
|18,8199
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8795
|4,9040
|% 0,58
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-4,20
|
|Altın Gr.
|987
|987
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.667
|6.756
|-6,00
|
|Yarım
|3.249
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,00
|
|B. Petrol
|89,25
|89,25
|-1,21
|
Seans Raporu
10:54
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