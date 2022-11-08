***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2022 09:09
***NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Besim Tibuk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, t
11:104.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 55,04
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.389
En Düşük
4.297
11:1018,6075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1305
|Açılış
|: 18,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6123
En Düşük
18,4157
11:1018,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0536
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:10999,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,10
|Açılış
|: 999,29
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,52
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:10
|DESA
|42,98
|29.319.186
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|110.941.272
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|42.708.458
|% 9,76
|
|TEZOL
|21,92
|154.905.824
|% 9,38
|
|DITAS
|23,42
|7.387.315
|% -36,50
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,98
|5.103.162.326
|% 3,71
|
|THYAO
|110,90
|3.866.825.744
|% 3,45
|
|KRDMD
|13,62
|2.063.752.136
|% -1,66
|
|PETKM
|14,61
|1.304.530.344
|% -0,27
|
|ASELS
|36,10
|1.235.235.077
|% 1,23
|
|EKGYO
|4,67
|1.153.597.755
|% -2,51
|
|SKBNK
|2,16
|320.620.743
|% 3,85
|
|KRDMD
|13,62
|2.063.752.136
|% -1,66
|
|EREGL
|37,98
|5.103.162.326
|% 3,71
|
|PETKM
|14,61
|1.304.530.344
|% -0,27
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6075
|% 0,71
|
|Euro
|18,5784
|18,5886
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,2976
|21,4044
|% 0,38
|
|Frank
|18,7061
|18,8187
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9362
|4,9609
|% 0,65
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-4,86
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.683
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.256
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|97,41
|97,41
|-0,51
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25GUBRF
Yüzde 7.23 oranında artışla 158.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 351, 120 adet işlem
-
11:24DOGUB
Yüzde 6.86 oranında artışla 10.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 950 adet işlem
-
11:22GUBRF
Yüzde 7.30 oranında artışla 158.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 822 adet işlem
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, AKSEN, KRDMD
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, EREGL, THYAO