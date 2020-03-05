***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.03.2020 16:53
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.03.2020 (bugün) tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere
Denetim Komitesi'nin önerisi olan ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. firmasının, yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824576
BIST
17:13112.504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 1.718,86
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:136,1040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0259
|Açılış
|: 6,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
17:136,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0704
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8399
En Düşük
6,7574
17:13324,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,20
|Açılış
|: 324,39
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
324,82
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|7,63
|11.194.855
|% 14,91
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|GARFA
|5,36
|50.917.889
|% 6,99
|
|ISYAT
|2,85
|74.537.736
|% 6,74
|
|GUBRF
|19,71
|187.716.350
|% 6,25
|
|YKGYO
|3,07
|55.920.251
|% -7,81
|
|AYCES
|10,80
|2.214.881
|% -3,83
|
|EPLAS
|13,80
|45.235
|% -3,50
|
|IZMDC
|10,20
|226.609
|% -2,86
|
|MEMSA
|0,34
|218.917
|% -2,86
|
|ASELS
|30,52
|796.432.785
|% 2,48
|
|THYAO
|11,86
|795.113.762
|% 0,94
|
|GARAN
|10,42
|538.156.787
|% 0,58
|
|ODAS
|2,16
|308.488.396
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,58
|308.061.483
|% 0,78
|
|ODAS
|2,16
|308.488.396
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,58
|308.061.483
|% 0,78
|
|KARSN
|1,95
|222.759.748
|% 1,04
|
|THYAO
|11,86
|795.113.762
|% 0,94
|
|KRDMD
|2,75
|170.812.605
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8485
|7,8879
|% 0,66
|
|Frank
|6,3774
|6,4159
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6189
|1,6270
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|16,26
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.175
|12,00
|
|Tam
|2.135
|2.188
|14,16
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|6,86
|
|Çeyrek
|518
|529
|3,42
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|50,63
|50,63
|-0,50
|
Seans Raporu
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17:23GSRAY
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17:20
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17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, TTKOM, EREGL