***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.07.2020 23:08
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 23.07.2020 (bugün) yapılan Genel Kurul Toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Denetim Komitesi'nin önerisi olan
"ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş."
firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861492
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9591
En Düşük
7,9032
18:05415,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,84
|Açılış
|: 415,20
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
417,79
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6881
|8,7317
|% -0,13
|
|Frank
|7,3616
|7,4059
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8192
|1,8283
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|15,31
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.721
|23,50
|
|Tam
|2.778
|2.792
|24,10
|
|Yarım
|1.348
|1.366
|11,80
|
|Çeyrek
|676
|684
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,60
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,94
|4,95
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|-1,01
|
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