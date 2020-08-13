Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.08.2020 16:56
GÜNCEL HABERLER



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.07.2020
Tescil Tarihi
05.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.08.2020-10132
Açıklamalar

Şirketimizin 23.07.2020 (bugün) yapılan Genel Kurul Toplantısında, 
   
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Denetim Komitesi'nin önerisi olan 
 
"ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş."
 
firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 06.08.2020 tarih ve 10132 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868681


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.100
Değişim :  -1,25% |  -13,92
Açılış :  1.119  
Önceki Kapanış :  1.114  
En Yüksek
1.126 En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTI 2,09 1.440.475 % 10,00  
AYCES 47,30 583.398 % 10,00  
GLBMD 4,95 4.143.072 % 10,00  
MSGYO 4,18 40.697.762 % 10,00  
KENT 2.081,80 9.464.103 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3200 7,3273 % -0,09  
Euro 8,6617 8,6753 % 0,39  
Sterlin 9,5533 9,6012 % 0,27  
Frank 8,0115 8,0598 % 0,04  
Riyal 1,9460 1,9558 % -0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 29,62  
Altın Gr. 458 458 6,40  
Cumhuriyet 3.045 3.091 18,00  
Tam 3.030 3.109 13,83  
Yarım 1.465 1.504 6,69  
Çeyrek 735 752 3,34  
Gümüş.Ons 26,56 26,59 1,07  
Gümüş Gr. 6,30 6,30 0,27  
B. Petrol 44,95 44,95 -0,48  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru