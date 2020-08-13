***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.08.2020 16:56
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.07.2020
Tescil Tarihi
05.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.08.2020-10132
Açıklamalar
Şirketimizin 23.07.2020 (bugün) yapılan Genel Kurul Toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Denetim Komitesi'nin önerisi olan
"ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş."
firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 06.08.2020 tarih ve 10132 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868681
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:057,3198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:058,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:05458,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,16
|Açılış
|: 458,21
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.143.072
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.697.762
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.464.103
|% 10,00
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|KLGYO
|9,31
|40.804.477
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|760.468.074
|% -9,85
|
|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
|
|BURCE
|21,78
|10.534.321
|% -8,95
|
|ASELS
|17,59
|1.141.067.131
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.060.397.204
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.035.028.148
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.026.400.533
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.012.913.979
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.035.028.148
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|949.874.662
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|814.700.344
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|391.549.041
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|457.658.523
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3200
|7,3273
|% -0,09
|
|Euro
|8,6617
|8,6753
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,5533
|9,6012
|% 0,27
|
|Frank
|8,0115
|8,0598
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9460
|1,9558
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|29,62
|
|Altın Gr.
|458
|458
|6,40
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,27
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,48
|