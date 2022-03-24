***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.03.2022 15:43
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.03.2022 (bugün) tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere
Denetim Komitesi'nin önerisi olan ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. firmasının, yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012638
BIST
17:382.179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,05
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
17:3814,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0043
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:3816,3612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0162
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:38937,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,46
|Açılış
|: 937,65
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
937,75
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KAPLM
|74,80
|50.009.826
|% 10,00
|
|ULUSE
|70,45
|13.981.389
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|65.396.924
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.708.977
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.069.591
|% 9,95
|
|PKENT
|232,40
|9.467.511
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.932.252
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|45.308.541
|% -9,81
|
|IDEAS
|23,30
|65.449.730
|% -8,84
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KRDMD
|15,43
|4.526.389.346
|% 0,65
|
|EREGL
|33,60
|1.930.545.734
|% 0,30
|
|THYAO
|28,06
|1.915.914.266
|% -0,14
|
|SISE
|14,33
|1.819.561.692
|% 1,27
|
|GARAN
|12,06
|1.665.188.060
|% -0,90
|
|KRDMD
|15,43
|4.526.389.346
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,27
|500.512.081
|% -2,99
|
|YKBNK
|3,93
|774.536.958
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,22
|578.272.066
|% -2,72
|
|GARAN
|12,06
|1.665.188.060
|% -0,90
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8258
|14,8331
|% 0,03
|
|Euro
|16,3340
|16,3612
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,5012
|19,5990
|% -0,21
|
|Frank
|15,8617
|15,9572
|% -0,15
|
|Riyal
|3,9446
|3,9644
|% -0,01
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|20,24
|
|Altın Gr.
|934
|935
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,80
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,27
|
|B. Petrol
|119
|119
|-2,64
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ENSRI, ULUSE, MEPET, NIBAS, SEYKM
-
17:52
KENT, ULUSE, KONKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
GZNMI, EMNIS, TETMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 104 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 142 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem