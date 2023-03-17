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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

17.03.2023 16:52
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.03.2023 (bugün) tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere
Denetim Komitesi'nin önerisi olan ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. firmasının, yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125883


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Altın Gr. 1.193 1.193 20,52  
Cumhuriyet 8.005 8.126 118,00  
Tam 8.018 8.104 118,00  
Yarım 3.931 3.965 57,00  
Çeyrek 1.965 1.983 29,00  
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