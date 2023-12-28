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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim

28.12.2023 15:13
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizce geri alınan payların itfası için sermaye azaltımı, SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Pay İhracını/İptalini Doğuran Durum Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği"ne (II-22.1) uyum sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? Hayır
Ortakların Paylarından İptal Yapılacak mı? Hayır
Konu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 563.875.937
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Pay İhracı/İptali Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020 12,351
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 563.875.924,649 0,00000 63.875.937 11,32801

Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
TOPLAM 563.875.937 0 0 63.875.937 11,32801

Para Birimi TRY
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023

Ek Açıklamalar
Bilindiği üzere, SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.12.2023 tarihli toplantısında,
Şirketimizin 95.595.696,98 TL tutarındaki geri alınan paylar toplamı içerisinden Kurul tarafından elde tutma süresi 2023 yılı muhtelif tarihlerde dolan ve sermaye azaltımı yoluyla itfası ve/veya satış yoluyla elden çıkarılması için 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilen 18.033.149,83 TL tutarındaki paylara, 45.842.787,17 TL tutarındaki diğer geri alınan payların da ilave edilmesi suretiyle bulunan toplam 63.875.937 TL tutarındaki payların 563.875.937 TL çıkarılmış sermayemizden azaltılarak sermayemizin 500.000.000 TL'ye indirilmesine, Sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, satış yapılarak payların elden çıkartılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmasına karar verilmiştir.
SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi ile SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca, 28.12.2023 bugün itibariyle uygunluk görüşü alınmak üzere SPK'na başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230075


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