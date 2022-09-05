***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
05.09.2022 17:39
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ekte pdf olarak verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8-9 27/05/2022 27/05/2022 10586
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060227
BIST
17:533.364
En Yüksek
|Değişim
|: 4,39%
|| 141,50
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
17:5318,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:5318,0997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0192
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:531.003,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.003,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:51
|KRDMD
|12,88
|2.743.522.625
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.796.721
|% 9,99
|
|ZRGYO
|3,75
|70.250.775
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.927.052
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.565.447
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.505.904
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.156.536
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,90
|79.686.906
|% -8,78
|
|MOBTL
|2,27
|218.504.786
|% -6,97
|
|EGGUB
|72,05
|111.931.080
|% -6,12
|
|YKBNK
|8,18
|11.044.176.947
|% 4,74
|
|THYAO
|75,50
|9.395.468.757
|% 5,15
|
|EREGL
|30,98
|7.830.833.715
|% 9,94
|
|GARAN
|25,44
|7.071.359.112
|% 4,35
|
|AKBNK
|14,27
|6.629.371.966
|% 9,52
|
|YKBNK
|8,18
|11.044.176.947
|% 4,74
|
|EKGYO
|4,38
|4.567.115.712
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,27
|6.629.371.966
|% 9,52
|
|ISCTR
|9,69
|4.358.335.150
|% 9,62
|
|GARAN
|25,44
|7.071.359.112
|% 4,35
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2150
|18,2298
|% 0,16
|
|Euro
|18,0903
|18,0979
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,9258
|21,0307
|% 0,17
|
|Frank
|18,5001
|18,6116
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,14
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.293
|3.334
|27,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,02
|
|B. Petrol
|96,86
|96,86
|3,84
|
Seans Raporu
17:51
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de