***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.08.2021 23:06
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
30 Haziran 2021 Tarihli Faaliyet Raporu ekte pdf olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959568
BIST
10:211.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.440
10:218,5525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0457
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:219,9960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0230
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0104
En Düşük
9,9367
10:21490,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,50
|Açılış
|: 490,45
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:21
|GESAN
|20,56
|170.381
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|SELGD
|7,85
|5.541.819
|% 5,94
|
|MERIT
|16,65
|154.878
|% 5,71
|
|EMKEL
|2,88
|11.946.270
|% -5,26
|
|MARKA
|4,75
|995.475
|% -5,00
|
|PKENT
|1.990,50
|66.606
|% -4,99
|
|DARDL
|2,37
|4.912.709
|% -4,82
|
|EUKYO
|6,95
|405.032
|% -4,01
|
|GARAN
|9,34
|169.693.545
|% 0,54
|
|EREGL
|18,69
|98.016.141
|% 0,75
|
|AGYO
|4,32
|73.357.684
|% 5,11
|
|KRDMD
|7,68
|64.979.625
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,55
|60.578.866
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,86
|46.304.814
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,55
|60.578.866
|% 0,39
|
|GARAN
|9,34
|169.693.545
|% 0,54
|
|AGYO
|4,32
|73.357.684
|% 5,11
|
|ODAS
|1,43
|22.294.151
|% 0,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5466
|8,5525
|% 0,54
|
|Euro
|9,9935
|9,9960
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,6021
|11,6603
|% 0,52
|
|Frank
|9,2799
|9,3358
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2705
|2,2819
|% 0,60
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,59
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,90
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|0,36
|
Seans Raporu
10:21
daha fazla
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 03 artarak (% 0.26 ) 1, 555
-
10:32
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISKUR, AKPAZ
-
10:32XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 1, 205.00 milyon TL de
-
10:31RTALB
Yüzde 4.02 oranında artışla 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 012, 719 adet işlem
-
10:30GSDHO
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 044, 274 adet işlem