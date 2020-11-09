***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.1 307.637.587 615.508.659 111.962.764 218.576.927Satışların Maliyeti27.2 -280.816.303 -460.978.217 -104.913.242 -174.656.455TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.821.284 154.530.442 7.049.522 43.920.472BRÜT KAR (ZARAR)26.821.284 154.530.442 7.049.522 43.920.472Genel Yönetim Giderleri28.1 -73.143.724 -107.110.268 -23.389.082 -36.763.736Pazarlama Giderleri28.2 -12.439.883 -20.114.606 -3.966.434 -7.328.631Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 64.522.121 48.471.880 34.093.980 8.734.257Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -105.878.811 -11.966.376 -40.140.093 -2.230.623ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-100.119.013 63.811.072 -26.352.107 6.331.739Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 8.621.023 8.938.030 1.255.553 2.408.765Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -149.552 -485.549 -147.966 -175.335Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -140.454 232.977 -62.859 92.429FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-91.787.996 72.496.530 -25.307.379 8.657.598Finansman Gelirleri32.1 128.578.021 150.813.829 61.311.718 79.939.130Finansman Giderleri32.2 -555.313.723 -258.748.572 -301.771.396 -50.744.419SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-518.523.698 -35.438.213 -265.767.057 37.852.309Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24.264.823 1.401.835 6.991.984 3.772.586Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -11.861.479 -21.568.626 -574.963 -6.190.081Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 36.126.302 22.970.461 7.566.947 9.962.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-494.258.875 -34.036.378 -258.775.073 41.624.895DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.2 -175.533 -278.852 -59.266 -65.265DÖNEM KARI (ZARARI)-494.434.408 -34.315.230 -258.834.339 41.559.630Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 -1.834.800 4.468.579 -443.156 1.303.272Ana Ortaklık Payları35 -492.599.608 -38.783.809 -258.391.183 40.256.358Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç -0,87359600 -0,06878100 -0,45824100 0,07139200Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,87328500 -0,06828600 -0,45813600 0,07150800Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00031100 -0,00049500 -0,00010500 -0,00011600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.896.120 250.080.123Dönem Karı (Zararı)35 -494.434.408 -34.315.230Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-494.258.875 -34.036.378Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.2 -175.533 -278.852Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler557.402.842 168.600.634Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 130.958.525 116.758.824Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.969 1.653.843Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 16.969 1.653.843Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.118.728 -397.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.118.728 -397.552Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler75.267.490 61.798.348Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 77.453.169 64.767.601Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 5.704.209 3.297.105Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 -7.889.888 -6.266.358Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler428.738.520 21.109.210Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-42.571.088 -9.351.578İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -42.571.088 -9.351.578Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -36.126.302 -22.970.461İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.186.252 158.740.197Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -33.863.346 -61.003Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler39.211.810 98.116.366İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.066.209 89.559.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 40.278.019 8.556.523Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)11 -2.168.911 -465.182Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler40.528.324 17.252.756İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -535.906 -2.713.403İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 41.064.230 19.966.159Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -4.436.571 -610.626Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -137.061.456 13.885.870Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.037.907 23.459.022İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 444.259 832.562İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 43.593.648 22.626.460Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)11 2.133.616 346.379Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -10.653.325 4.304.511Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.048.730 -11.433.006İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 376.879 299.658İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 49.671.851 -11.732.664Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 421.469 27.290.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.384.499 -13.345.865Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 -5.053.218 2.797.674Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 -8.331.281 -16.143.539Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.782.182 293.025.601Ödenen Temettüler0 -12.349.522Vergi İadeleri (Ödemeleri)34 -29.886.062 -30.595.956YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-175.873.569 -123.310.912Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.120.788 2.374.201Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 1.120.788 2.371.633Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 0 2.568Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-172.438.960 -122.101.900Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -172.022.175 -121.885.611Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -416.785 -216.289Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.792.000 168.087Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -6.347.397 -3.751.300FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.435.929 41.710.087Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri6 10.950.345 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-21.184.287 -16.941.813İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları26 -21.184.287 -16.941.813Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri116.895.926 202.060.612Kredilerden Nakit Girişleri9 116.895.926 202.060.612Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.644.744 -78.641.111Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -70.644.744 -78.641.111Ödenen Faiz32 -132.941.928 -112.267.206Alınan Faiz32 55.488.759 47.499.605YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-209.413.378 168.479.298Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.5 81.286.061 13.993.549NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-128.127.317 182.472.847DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 434.234.608 291.565.401DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 306.107.291 474.038.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 306.107.291 434.234.608Finansal Yatırımlar8 125.774.662 66.215.162Ticari Alacaklar158.302.853 189.641.744İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.547.946 3.481.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 153.754.907 186.160.007Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 9.024.746 6.855.835Diğer Alacaklar6.164.682 6.624.536İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.329.795 1.394.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 4.834.887 5.229.621Stoklar14 43.875.919 39.439.348Peşin Ödenmiş Giderler15 37.013.457 17.242.907Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 29.886.062 40.796.066Diğer Dönen Varlıklar25 14.149.644 11.004.286ARA TOPLAM730.299.316 812.054.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR730.299.316 812.054.492DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 10.747.416 36.443.570Diğer Alacaklar8.487.474 7.759.878İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 7.145.480 6.544.454İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.341.994 1.215.424Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 178.407.418 135.836.330Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 1.642.934.856 1.638.379.459Maddi Duran Varlıklar19 4.593.317.105 4.507.185.686Kullanım Hakkı Varlıkları17 252.763.374 278.055.723Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.176.785 2.463.304Peşin Ödenmiş Giderler15 155.265.529 37.974.623Ertelenmiş Vergi Varlığı34 68.928.773 31.510.115Diğer Duran Varlıklar25 12.360.611 10.452.751TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.926.389.341 6.686.061.439TOPLAM VARLIKLAR7.656.688.657 7.498.115.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 51.791.843 59.255.567Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 378.059.558 352.982.413Ticari Borçlar195.552.805 160.699.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 1.694.964 1.250.705İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 193.857.841 159.449.182Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar11 8.950.329 6.816.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.304.175 15.957.500Diğer Borçlar58.734.366 15.068.720İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 2.458.468 2.081.589İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 56.275.898 12.987.131Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 56.916.556 56.155.109Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 11.861.479 35.423.718Kısa Vadeli Karşılıklar3.288.520 4.907.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 2.638.738 4.257.819Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 649.782 649.782ARA TOPLAM770.459.631 707.267.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER770.459.631 707.267.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.552.747.764 1.077.242.303Ticari Borçlar10 0 2.095.892Diğer Borçlar12 8.297.772 580.487Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 297.833 637.811Uzun Vadeli Karşılıklar6.777.417 5.645.138Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 6.777.417 5.645.138Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 1.147.171.610 1.145.573.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.715.292.396 2.231.775.382TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.485.752.027 2.939.042.610ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.080.628.493 4.489.385.708Ödenmiş Sermaye26.1 563.875.937 563.875.937Sermaye Düzeltme Farkları26.1 410.912.684 410.912.684Geri Alınmış Paylar (-)26.10 -472.449.960 -451.265.673Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26.2 -53.710.445 -53.710.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.612.140.813 2.652.205.463Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.612.140.813 2.652.205.463Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26.9 2.589.412.734 2.629.600.552Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.7 -746.680 -869.848Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.4 23.474.759 23.474.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)272.223.394 164.892.311Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 272.223.394 164.892.311Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.3 503.440.029 482.255.742Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.8 736.795.649 643.788.504Net Dönem Karı veya Zararı35 -492.599.608 76.431.185Kontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 90.308.137 69.687.613TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.170.936.630 4.559.073.321TOPLAM KAYNAKLAR7.656.688.657 7.498.115.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -433.231.278 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-32.961.112 16.941.813 275.879.148 -259.859.849 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-83.586 11.544.346 -38.783.809 -27.323.049 4.642.999 -22.680.050Dönem Karı (Zararı)-38.783.809 -38.783.809 4.468.579 -34.315.230Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-83.586 11.544.346 11.460.760 174.420 11.635.180Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-12.244.820 -12.244.820 -104.702 -12.349.522Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-16.941.813 -16.941.813 0 -16.941.813Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler1.074.456 1.074.456 -1.074.456 0Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -450.173.091 -53.710.445 2.168.780.416 -1.356.651 23.474.759 149.001.716 481.163.160 632.633.386 -38.783.809 3.885.818.062 57.357.188 3.943.175.250Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321Transferler-40.187.818 21.184.287 95.434.716 -76.431.185 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)123.168 107.331.083 -492.599.608 -385.145.357 7.181.622 -377.963.735Dönem Karı (Zararı)-492.599.608 -492.599.608 -1.834.800 -494.434.408Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)123.168 107.331.083 107.454.251 9.016.422 116.470.673Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi60.986 60.986 0 60.986Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-21.184.287 -21.184.287 0 -21.184.287Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.483.058 -1.483.058 12.433.403 10.950.345Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.005.499 -1.005.499 1.005.499 0Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -472.449.960 -53.710.445 2.589.412.734 -746.680 23.474.759 272.223.394 503.440.029 736.795.649 -492.599.608 4.080.628.493 90.308.137 4.170.936.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-494.434.408 -34.315.230 -258.834.339 41.559.630DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar152.517 -82.332 458.320 116.714Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 186.414 -102.915 537.462 145.892Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33.897 20.583 -79.142 -29.178Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 -33.897 20.583 -79.142 -29.178Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar116.318.156 11.717.512 64.711.054 -12.717.309Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 116.318.156 11.717.512 64.711.054 -12.717.309DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)116.470.673 11.635.180 65.169.374 -12.600.595TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-377.963.735 -22.680.050 -193.664.965 28.959.035Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.181.622 4.642.999 5.135.814 610.995Ana Ortaklık Payları-385.145.357 -27.323.049 -198.800.779 28.348.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887571BIST