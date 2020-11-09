***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 20:32
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
27.1 307.637.587 615.508.659 111.962.764 218.576.927
Satışların Maliyeti
27.2 -280.816.303 -460.978.217 -104.913.242 -174.656.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.821.284 154.530.442 7.049.522 43.920.472
BRÜT KAR (ZARAR)
26.821.284 154.530.442 7.049.522 43.920.472
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -73.143.724 -107.110.268 -23.389.082 -36.763.736
Pazarlama Giderleri
28.2 -12.439.883 -20.114.606 -3.966.434 -7.328.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 64.522.121 48.471.880 34.093.980 8.734.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -105.878.811 -11.966.376 -40.140.093 -2.230.623
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-100.119.013 63.811.072 -26.352.107 6.331.739
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 8.621.023 8.938.030 1.255.553 2.408.765
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -149.552 -485.549 -147.966 -175.335
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -140.454 232.977 -62.859 92.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-91.787.996 72.496.530 -25.307.379 8.657.598
Finansman Gelirleri
32.1 128.578.021 150.813.829 61.311.718 79.939.130
Finansman Giderleri
32.2 -555.313.723 -258.748.572 -301.771.396 -50.744.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-518.523.698 -35.438.213 -265.767.057 37.852.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24.264.823 1.401.835 6.991.984 3.772.586
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -11.861.479 -21.568.626 -574.963 -6.190.081
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 36.126.302 22.970.461 7.566.947 9.962.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-494.258.875 -34.036.378 -258.775.073 41.624.895
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.2 -175.533 -278.852 -59.266 -65.265
DÖNEM KARI (ZARARI)
-494.434.408 -34.315.230 -258.834.339 41.559.630
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 -1.834.800 4.468.579 -443.156 1.303.272
Ana Ortaklık Payları
35 -492.599.608 -38.783.809 -258.391.183 40.256.358
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç -0,87359600 -0,06878100 -0,45824100 0,07139200
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,87328500 -0,06828600 -0,45813600 0,07150800
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00031100 -0,00049500 -0,00010500 -0,00011600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.896.120 250.080.123
Dönem Karı (Zararı)
35 -494.434.408 -34.315.230
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-494.258.875 -34.036.378
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.2 -175.533 -278.852
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
557.402.842 168.600.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 130.958.525 116.758.824
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.969 1.653.843
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 16.969 1.653.843
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.118.728 -397.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.118.728 -397.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.267.490 61.798.348
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 77.453.169 64.767.601
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 5.704.209 3.297.105
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -7.889.888 -6.266.358
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
428.738.520 21.109.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-42.571.088 -9.351.578
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -42.571.088 -9.351.578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -36.126.302 -22.970.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.186.252 158.740.197
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -33.863.346 -61.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.211.810 98.116.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.066.209 89.559.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 40.278.019 8.556.523
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 -2.168.911 -465.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.528.324 17.252.756
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -535.906 -2.713.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 41.064.230 19.966.159
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -4.436.571 -610.626
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -137.061.456 13.885.870
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.037.907 23.459.022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 444.259 832.562
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 43.593.648 22.626.460
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.133.616 346.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -10.653.325 4.304.511
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.048.730 -11.433.006
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 376.879 299.658
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 49.671.851 -11.732.664
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 421.469 27.290.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.384.499 -13.345.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -5.053.218 2.797.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -8.331.281 -16.143.539
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.782.182 293.025.601
Ödenen Temettüler
0 -12.349.522
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -29.886.062 -30.595.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-175.873.569 -123.310.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.120.788 2.374.201
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 1.120.788 2.371.633
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 2.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-172.438.960 -122.101.900
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -172.022.175 -121.885.611
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -416.785 -216.289
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.792.000 168.087
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -6.347.397 -3.751.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.435.929 41.710.087
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 10.950.345 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-21.184.287 -16.941.813
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -21.184.287 -16.941.813
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.895.926 202.060.612
Kredilerden Nakit Girişleri
9 116.895.926 202.060.612
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.644.744 -78.641.111
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -70.644.744 -78.641.111
Ödenen Faiz
32 -132.941.928 -112.267.206
Alınan Faiz
32 55.488.759 47.499.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-209.413.378 168.479.298
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.5 81.286.061 13.993.549
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.127.317 182.472.847
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 434.234.608 291.565.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 306.107.291 474.038.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 306.107.291 434.234.608
Finansal Yatırımlar
8 125.774.662 66.215.162
Ticari Alacaklar
158.302.853 189.641.744
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.547.946 3.481.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 153.754.907 186.160.007
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 9.024.746 6.855.835
Diğer Alacaklar
6.164.682 6.624.536
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.329.795 1.394.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.834.887 5.229.621
Stoklar
14 43.875.919 39.439.348
Peşin Ödenmiş Giderler
15 37.013.457 17.242.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 29.886.062 40.796.066
Diğer Dönen Varlıklar
25 14.149.644 11.004.286
ARA TOPLAM
730.299.316 812.054.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
730.299.316 812.054.492
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 10.747.416 36.443.570
Diğer Alacaklar
8.487.474 7.759.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.145.480 6.544.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.341.994 1.215.424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 178.407.418 135.836.330
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 1.642.934.856 1.638.379.459
Maddi Duran Varlıklar
19 4.593.317.105 4.507.185.686
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 252.763.374 278.055.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.176.785 2.463.304
Peşin Ödenmiş Giderler
15 155.265.529 37.974.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 68.928.773 31.510.115
Diğer Duran Varlıklar
25 12.360.611 10.452.751
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.926.389.341 6.686.061.439
TOPLAM VARLIKLAR
7.656.688.657 7.498.115.931
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 51.791.843 59.255.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 378.059.558 352.982.413
Ticari Borçlar
195.552.805 160.699.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 1.694.964 1.250.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 193.857.841 159.449.182
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 8.950.329 6.816.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.304.175 15.957.500
Diğer Borçlar
58.734.366 15.068.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 2.458.468 2.081.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 56.275.898 12.987.131
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 56.916.556 56.155.109
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 11.861.479 35.423.718
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.288.520 4.907.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 2.638.738 4.257.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 649.782 649.782
ARA TOPLAM
770.459.631 707.267.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
770.459.631 707.267.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.552.747.764 1.077.242.303
Ticari Borçlar
10 0 2.095.892
Diğer Borçlar
12 8.297.772 580.487
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 297.833 637.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.777.417 5.645.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.777.417 5.645.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 1.147.171.610 1.145.573.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.715.292.396 2.231.775.382
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.485.752.027 2.939.042.610
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.080.628.493 4.489.385.708
Ödenmiş Sermaye
26.1 563.875.937 563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları
26.1 410.912.684 410.912.684
Geri Alınmış Paylar (-)
26.10 -472.449.960 -451.265.673
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 -53.710.445 -53.710.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.612.140.813 2.652.205.463
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.612.140.813 2.652.205.463
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.9 2.589.412.734 2.629.600.552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.7 -746.680 -869.848
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.4 23.474.759 23.474.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
272.223.394 164.892.311
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 272.223.394 164.892.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.3 503.440.029 482.255.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.8 736.795.649 643.788.504
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -492.599.608 76.431.185
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 90.308.137 69.687.613
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.170.936.630 4.559.073.321
TOPLAM KAYNAKLAR
7.656.688.657 7.498.115.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -433.231.278 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-32.961.112 16.941.813 275.879.148 -259.859.849 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.586 11.544.346 -38.783.809 -27.323.049 4.642.999 -22.680.050
Dönem Karı (Zararı)
-38.783.809 -38.783.809 4.468.579 -34.315.230
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.586 11.544.346 11.460.760 174.420 11.635.180
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.244.820 -12.244.820 -104.702 -12.349.522
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-16.941.813 -16.941.813 0 -16.941.813
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.074.456 1.074.456 -1.074.456 0
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -450.173.091 -53.710.445 2.168.780.416 -1.356.651 23.474.759 149.001.716 481.163.160 632.633.386 -38.783.809 3.885.818.062 57.357.188 3.943.175.250
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321
Transferler
-40.187.818 21.184.287 95.434.716 -76.431.185 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
123.168 107.331.083 -492.599.608 -385.145.357 7.181.622 -377.963.735
Dönem Karı (Zararı)
-492.599.608 -492.599.608 -1.834.800 -494.434.408
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
123.168 107.331.083 107.454.251 9.016.422 116.470.673
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
60.986 60.986 0 60.986
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-21.184.287 -21.184.287 0 -21.184.287
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.483.058 -1.483.058 12.433.403 10.950.345
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.005.499 -1.005.499 1.005.499 0
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -472.449.960 -53.710.445 2.589.412.734 -746.680 23.474.759 272.223.394 503.440.029 736.795.649 -492.599.608 4.080.628.493 90.308.137 4.170.936.630
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-494.434.408 -34.315.230 -258.834.339 41.559.630
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
152.517 -82.332 458.320 116.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 186.414 -102.915 537.462 145.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.897 20.583 -79.142 -29.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -33.897 20.583 -79.142 -29.178
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
116.318.156 11.717.512 64.711.054 -12.717.309
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 116.318.156 11.717.512 64.711.054 -12.717.309
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.470.673 11.635.180 65.169.374 -12.600.595
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-377.963.735 -22.680.050 -193.664.965 28.959.035
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.181.622 4.642.999 5.135.814 610.995
Ana Ortaklık Payları
-385.145.357 -27.323.049 -198.800.779 28.348.040
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887571
BIST