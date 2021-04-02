***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.1 421.536.314 922.766.393Satışların Maliyeti27.2 -403.391.942 -636.821.625TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.144.372 285.944.768BRÜT KAR (ZARAR)18.144.372 285.944.768Genel Yönetim Giderleri28.1 -100.578.635 -142.041.522Pazarlama Giderleri28.2 -17.432.979 -27.989.640Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 65.891.030 55.008.094Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -121.655.616 -19.437.921ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-155.631.828 151.483.779Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 11.992.989 230.862.128Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -815.742 -8.918.213Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -840.778 -191.577FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-145.295.359 373.236.117Finansman Gelirleri32.1 170.931.771 192.402.214Finansman Giderleri32.2 -585.500.040 -396.807.330SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-559.863.628 168.831.001Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri75.840.576 -79.907.888Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -4.619.085 -35.423.718Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 80.459.661 -44.484.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-484.023.052 88.923.113DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.2 -233.903 -1.362.149DÖNEM KARI (ZARARI)-484.256.955 87.560.964Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 5.255.713 11.129.779Ana Ortaklık Payları35 -489.512.668 76.431.185Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,86812100 0,13554600Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,86770600 0,13796200Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00041500 -0,00241600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI108.055.913 351.624.652Dönem Karı (Zararı)35 -484.256.955 87.560.964Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -484.023.052 88.923.113Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.2 -233.903 -1.362.149Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler580.785.507 127.465.053Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 175.532.112 160.249.399Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.416.543 1.601.759Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 1.416.543 1.601.759Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler222.314 527.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 369.089 527.307Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-146.775 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler102.101.780 95.537.160Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 102.340.638 99.609.909Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 4.071.666 3.016.360Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 -4.310.524 -7.089.109Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler413.152.721 50.745.562Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -210.316.216Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 0 -210.316.216Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-31.180.302 -15.364.088İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -31.180.302 -15.364.088Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -80.459.661 44.484.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler53.370.258 189.744.223Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 20.888.813 273.835Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler68.218.517 91.193.607İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 3.174.931 86.078.106İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 65.043.586 5.115.501Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)11 -1.609.660 -771.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler42.386.820 23.859.447İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -674.503 1.992.255İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 43.061.323 21.867.192Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 3.296.350 -5.336.262Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -53.472.941 12.740.643Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.226.120 50.322.602İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -734.794 1.110.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -1.491.326 49.211.984Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.600.943 670.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 5.369.686 3.530.109Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.848.818 -16.256.846İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 791.023 679.737İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -4.639.841 -16.936.583Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -46.572.697 40.714.107İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.339.365 -11.196.210Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 -5.143.817 5.785.203Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 24.483.182 -16.981.413Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları149.898.810 404.770.240Ödenen Temettüler-4.579.800 -12.349.522Vergi İadeleri (Ödemeleri)34 -37.263.097 -40.796.066YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-250.608.224 -190.584.715Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri-3.124.845 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.321.467 9.486.286Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 1.321.467 9.486.286Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-242.933.491 -181.951.217Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -242.218.812 -181.202.055Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -714.679 -749.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 3.476.042 3.429.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -9.347.397 -21.548.784FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.316.439 -59.270.628Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri27.299.398 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-52.372.759 -18.034.395İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları26 -52.372.759 -18.034.395Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri239.824.836 216.599.272Kredilerden Nakit Girişleri9 239.824.836 216.599.272Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-133.727.276 -158.225.596Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -133.727.276 -158.225.596Ödenen Faiz32 -176.173.003 -165.299.272Alınan Faiz32 73.832.365 65.689.363YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-163.868.750 101.769.309Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.5 62.293.219 40.899.898NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-101.575.531 142.669.207DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 434.234.608 291.565.401DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 332.659.077 434.234.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 332.659.077 434.234.608Finansal Yatırımlar8 78.701.349 66.215.162Ticari Alacaklar124.317.208 189.641.744İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 306.806 3.481.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 124.010.402 186.160.007Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 8.465.495 6.855.835Diğer Alacaklar4.083.698 6.624.536İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.216.125 1.394.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 2.867.573 5.229.621Stoklar14 36.142.998 39.439.348Peşin Ödenmiş Giderler15 20.457.066 17.242.907Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 37.263.097 40.796.066Diğer Dönen Varlıklar25 14.373.668 11.004.286ARA TOPLAM656.463.656 812.054.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR656.463.656 812.054.492DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 3.068.570 36.443.570Diğer Alacaklar8.709.962 7.759.878İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 7.397.747 6.544.454İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.312.215 1.215.424Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 167.016.632 135.836.330Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 1.644.250.814 1.638.379.459Maddi Duran Varlıklar19 4.622.754.706 4.507.185.686Kullanım Hakkı Varlıkları17 264.103.863 278.055.723Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.095.874 2.463.304Peşin Ödenmiş Giderler15 88.233.405 37.974.623Ertelenmiş Vergi Varlığı34 104.173.966 31.510.115Diğer Duran Varlıklar25 12.227.186 10.452.751TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.917.634.978 6.686.061.439TOPLAM VARLIKLAR7.574.098.634 7.498.115.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 144.720.378 59.255.567Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 495.755.336 352.982.413Ticari Borçlar147.614.344 160.699.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 515.911 1.250.705İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 147.098.433 159.449.182Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar11 8.417.656 6.816.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 21.327.186 15.957.500Diğer Borçlar11.292.824 15.068.720İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 2.872.612 2.081.589İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 8.420.212 12.987.131Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 10.090.912 56.155.109Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 4.619.085 35.423.718Kısa Vadeli Karşılıklar2.655.450 4.907.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 2.152.443 4.257.819Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 503.007 649.782ARA TOPLAM846.493.171 707.267.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER846.493.171 707.267.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.435.410.176 1.077.242.303Ticari Borçlar10 5.941.408 2.095.892Diğer Borçlar12 507.565 580.487Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 129.311 637.811Uzun Vadeli Karşılıklar6.564.992 5.645.138Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 6.564.992 5.645.138Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 1.136.919.644 1.145.573.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.585.473.096 2.231.775.382TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.431.966.267 2.939.042.610ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.041.110.361 4.489.385.708Ödenmiş Sermaye26.1 563.875.937 563.875.937Sermaye Düzeltme Farkları26.1 410.912.684 410.912.684Geri Alınmış Paylar (-)26.10 -503.638.432 -451.265.673Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26.2 -53.739.327 -53.710.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.594.555.053 2.652.205.463Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.594.555.053 2.652.205.463Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26.9 2.572.364.188 2.629.600.552Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.7 -1.283.894 -869.848Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.4 23.474.759 23.474.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)253.905.628 164.892.311Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 253.905.628 164.892.311Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.3 534.628.501 482.255.742Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.8 730.122.985 643.788.504Net Dönem Karı veya Zararı35 -489.512.668 76.431.185Kontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 101.022.006 69.687.613TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.142.132.367 4.559.073.321TOPLAM KAYNAKLAR7.574.098.634 7.498.115.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -433.231.278 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-45.469.008 18.034.395 287.294.462 -259.859.849 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)473.328.032 403.217 27.434.941 76.431.185 577.597.375 16.713.228 594.310.603Dönem Karı (Zararı)76.431.185 76.431.185 11.129.779 87.560.964Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)473.328.032 403.217 27.434.941 501.166.190 5.583.449 506.749.639Sermaye ArttırımıKar Payları-12.244.820 -12.244.820 -104.702 -12.349.522Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-18.034.395 -18.034.395 -18.034.395Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler814.260 814.260 -814.260 0Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321Transferler-53.809.333 52.372.759 77.867.759 -76.431.185 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.427.031 -414.046 91.225.765 -489.512.668 -402.127.980 17.904.046 -384.223.934Dönem Karı (Zararı)-489.512.668 -489.512.668 5.255.713 -484.256.955Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.427.031 -414.046 91.225.765 87.384.688 12.648.333 100.033.021Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi60.986 60.986 0 60.986Kar Payları-2.218.913 -2.218.913 -2.360.887 -4.579.800Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-52.372.759 -52.372.759 0 -52.372.759Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-2.212.448 -912.397 -3.124.845 0 -3.124.845Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-28.882 12.745.631 12.716.749 14.582.649 27.299.398Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.208.585 -1.208.585 1.208.585 0Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.739.327 2.572.364.188 -1.283.894 23.474.759 253.905.628 534.628.501 730.122.985 -489.512.668 4.041.110.361 101.022.006 4.142.132.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-484.256.955 87.560.964DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-402.829 478.029.628Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 0 624.339.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -490.432 511.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler87.603 -146.822.282Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 87.603 -146.822.282Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar100.435.850 28.720.011Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 100.435.850 28.720.011DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)100.033.021 506.749.639TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-384.223.934 594.310.603Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.904.046 16.713.228Ana Ortaklık Payları-402.127.980 577.597.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923020BIST