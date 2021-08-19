***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.1 179.723.713 195.674.823 133.458.094 20.166.095Satışların Maliyeti27.2 -163.307.034 -175.903.061 -95.658.467 -33.801.619TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.416.679 19.771.762 37.799.627 -13.635.524BRÜT KAR (ZARAR)16.416.679 19.771.762 37.799.627 -13.635.524Genel Yönetim Giderleri28.1 -43.565.674 -49.754.642 -25.794.052 -17.109.880Pazarlama Giderleri28.2 -8.165.989 -8.473.449 -4.213.871 -2.708.660Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 44.334.433 30.428.141 15.096.534 13.860.596Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler3 -36.618.460 -37.435.723ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-75.057.845 -73.766.907 -13.730.222 -57.029.191Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 4.713.601 7.365.470 2.447.850 915.393Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -1.623.107 -1.586 -1.191.107 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -140.726 -77.595 -60.522 -62.080FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-72.108.077 -66.480.618 -12.534.001 -56.175.878Finansman Gelirleri32.1 38.485.877 67.266.303 14.776.844 35.964.533Finansman Giderleri32.2 -330.322.224 -253.542.321 -115.281.221 -104.954.734SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-363.944.424 -252.756.636 -113.038.378 -125.166.079Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri67.988.307 17.272.839 23.496.600 9.774.231Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -3.696.150 -11.286.516 -2.688.319 -2.967.282Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 71.684.457 28.559.355 26.184.919 12.741.513SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-295.956.117 -235.483.797 -89.541.778 -115.391.848DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.2 0 -116.267 59.643 -57.820DÖNEM KARI (ZARARI)-295.956.117 -235.600.064 -89.482.135 -115.449.668Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 1.022.511 -1.391.644 2.622.531 -2.934.475Ana Ortaklık Payları35 -296.978.628 -234.208.420 -92.104.666 -112.515.193Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,52667400 -0,41535500 -0,16334200 -0,19953900Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,52667400 -0,41514800 -0,16344800 -0,19943600Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 -0,00020700 0,00010600 -0,00010300Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.846.145 1.491.157Dönem Karı (Zararı)35 -295.956.117 -235.600.064Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -295.956.117 -235.483.797Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.2 0 -116.267Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler448.933.018 264.652.765Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 89.116.845 86.953.932Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler516.297 16.627Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 516.297 16.627Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler472.834 809.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 468.182 809.515Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 4.652 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler72.616.114 56.747.751Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 72.219.372 58.293.975Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 3.068.511 5.034.182Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 -2.671.769 -6.580.406Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler314.351.651 169.233.005Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler43.543.734 -20.548.710İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 43.543.734 -20.548.710Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -71.684.457 -28.559.355İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.725.625 -4.858.323Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 3.655.140 -25.733.103Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.314.901 25.281.164İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -19.148.283 -174.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -13.166.618 25.455.622Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)11 8.465.495 -1.084.668Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler37.110.969 36.414.774İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 343.922 -281.544İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 36.767.047 36.696.318Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 274.260 3.951.469Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -95.035.305 -57.842.584Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.765.499 -5.988.038İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.885.667 140.078İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 57.879.832 -6.128.116Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)11 -8.417.656 1.019.003Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -6.319.437 -8.730.091Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-982.927 25.396.619İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 371.282 307.299İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -1.354.209 25.089.320Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 16.045.758 -15.153.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.972.520 17.610.509Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 -3.325.654 -4.888.254Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 -3.646.866 22.498.763Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları128.251.276 24.194.378Ödenen Temettüler-10.636.400 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)34 -37.768.731 -22.703.221YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-62.888.474 -130.999.429Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.006.173 954.608Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 412.242 954.608Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 593.931 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.834.647 -126.618.640Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -63.112.001 -126.203.505Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -1.722.646 -415.135Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.940.000 1.012.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.000.000 -6.347.397FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI173.286.569 -30.506.517Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri11.049.012 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri42.044.230İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-12.853.159 -21.184.287İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları26 -12.853.159 -21.184.287Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri568.601.068 98.538.761Kredilerden Nakit Girişleri9 568.601.068 98.538.761Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-334.466.495 -33.367.581Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -334.466.495 -33.367.581Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.868.715 -16.199.435Ödenen Faiz32 -91.134.493 -86.523.897Alınan Faiz32 18.915.121 28.229.922YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)190.244.240 -160.014.789Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.5 18.069.295 35.229.473NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)208.313.535 -124.785.316DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 332.659.077 434.234.608DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 540.972.612 309.449.292Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 540.972.612 332.659.077Finansal Yatırımlar8 75.731.278 19.455.089 306.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 139.332.492 124.010.402Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 0 8.465.495Diğer Alacaklar3.273.933 4.083.698İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 50.967 1.216.125İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 3.222.966 2.867.573Stoklar14 35.868.738 36.142.998Peşin Ödenmiş Giderler15 24.494.400 20.457.066Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 37.768.731 37.263.097Diğer Dönen Varlıklar25.1 16.635.765 14.373.668ARA TOPLAM893.533.038 656.463.656TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR893.533.038 656.463.656DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 2.383.501 3.068.570Diğer Alacaklar9.671.855 8.709.962İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 8.218.983 7.397.747İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.452.872 1.312.215Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 123.472.898 167.016.632Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 1.643.310.814 1.644.250.814Maddi Duran Varlıklar19 4.626.237.485 4.622.754.706Kullanım Hakkı Varlıkları17 306.760.590 264.103.863Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 4.294.428 3.095.874Peşin Ödenmiş Giderler15 179.231.376 88.233.405Ertelenmiş Vergi Varlığı34 205.526.153 104.173.966Diğer Duran Varlıklar25.2 13.290.743 12.227.186TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.114.179.843 6.917.634.978TOPLAM VARLIKLAR8.007.712.881 7.574.098.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 230.072.928 144.720.378Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 720.870.647 495.755.336Ticari Borçlar203.567.913 147.614.344İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 2.401.578 515.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 201.166.335 147.098.433Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar11 0 8.417.656Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 15.007.749 21.327.186Diğer Borçlar10.218.215 11.292.824İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 3.243.894 2.872.612İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 6.974.321 8.420.212Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 26.254.419 10.090.912Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 3.696.150 4.619.085Kısa Vadeli Karşılıklar2.282.001 2.655.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 1.774.342 2.152.443Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 507.659 503.007ARA TOPLAM1.211.970.022 846.493.171TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.211.970.022 846.493.171UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.753.631.704 1.435.410.176Ticari Borçlar10 477.950 5.941.408Diğer Borçlar12 599.247 507.565Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 11.562 129.311Uzun Vadeli Karşılıklar7.537.082 6.564.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 7.537.082 6.564.992Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 1.166.550.552 1.136.919.644TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.928.808.097 2.585.473.096TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.140.778.119 3.431.966.267ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.726.214.591 4.041.110.361Ödenmiş Sermaye26.1 563.875.937 563.875.937Sermaye Düzeltme Farkları26.1 410.912.684 410.912.684Geri Alınmış Paylar (-)26.10 -516.491.591 -503.638.432Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26.2 -53.744.105 -53.739.327Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.543.991.662 2.594.555.053Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.543.991.662 2.594.555.053Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26.9 2.545.642.745 2.572.364.188Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.7 -1.651.083 -1.283.894Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.4 0 23.474.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)262.786.140 253.905.628Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 262.786.140 253.905.628Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.3 547.481.660 534.628.501Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.8 264.380.832 730.122.985Net Dönem Karı veya Zararı35 -296.978.628 -489.512.668Kontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 140.720.171 101.022.006TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.866.934.762 4.142.132.367TOPLAM KAYNAKLAR8.007.712.881 7.574.098.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-26.941.225 21.184.287 82.188.123 -76.431.185 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-244.586 48.108.432 -234.208.420 -186.344.574 2.045.808 -184.298.766Dönem Karı (Zararı)-234.208.420 -234.208.420 -1.391.644 -235.600.064Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-244.586 48.108.432 47.863.846 3.437.452 51.301.298Sermaye ArttırımıKar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-21.184.287 -21.184.287 -21.184.287Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler61.220 61.220 -61.220 0Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -472.449.960 -53.710.445 2.602.659.327 -1.114.434 23.474.759 213.000.743 503.440.029 726.037.847 -234.208.420 4.281.918.067 71.672.201 4.353.590.268Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.739.327 2.572.364.188 -1.283.894 23.474.759 253.905.628 534.628.501 730.122.985 -489.512.668 4.041.110.361 101.022.006 4.142.132.367Transferler-26.154.394 12.853.159 -476.211.433 489.512.668 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-567.049 -367.189 8.880.512 -296.978.628 -289.032.354 7.705.825 -281.326.529Dönem Karı (Zararı)-296.978.628 -296.978.628 1.022.511 -295.956.117Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-567.049 -367.189 8.880.512 7.946.274 6.683.314 14.629.588Sermaye Avansı42.044.230 42.044.230Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKar Payları-10.636.400 -10.636.400Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-12.853.159 -12.853.159 0 -12.853.159Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-4.778 10.469.280 10.464.502 584.510 11.049.012Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.474.759 -23.474.759 -23.474.759Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -516.491.591 -53.744.105 2.545.642.745 -1.651.083 0 262.786.140 547.481.660 264.380.832 -296.978.628 3.726.214.591 140.720.171 3.866.934.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-295.956.117 -235.600.064 -89.482.135 -115.449.668DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-251.088 -305.804 8.376 -161.042Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -287.910 -351.048 11.869 -187.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.822 45.244 -3.493 26.326Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 36.822 45.244 -3.493 26.326Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar14.880.676 51.607.102 -29.067.168 22.058.559Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 14.880.676 51.607.102 -29.067.168 22.058.559DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.629.588 51.301.298 -29.058.792 21.897.517TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-281.326.529 -184.298.766 -118.540.927 -93.552.151Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.705.825 2.045.808 5.314.161 -1.006.681Ana Ortaklık Payları-289.032.354 -186.344.574 -123.855.088 -92.545.470http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959566BIST