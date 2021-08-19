***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 23:06
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
27.1 179.723.713 195.674.823 133.458.094 20.166.095
Satışların Maliyeti
27.2 -163.307.034 -175.903.061 -95.658.467 -33.801.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.416.679 19.771.762 37.799.627 -13.635.524
BRÜT KAR (ZARAR)
16.416.679 19.771.762 37.799.627 -13.635.524
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -43.565.674 -49.754.642 -25.794.052 -17.109.880
Pazarlama Giderleri
28.2 -8.165.989 -8.473.449 -4.213.871 -2.708.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 44.334.433 30.428.141 15.096.534 13.860.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3 -36.618.460 -37.435.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-75.057.845 -73.766.907 -13.730.222 -57.029.191
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 4.713.601 7.365.470 2.447.850 915.393
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -1.623.107 -1.586 -1.191.107 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -140.726 -77.595 -60.522 -62.080
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-72.108.077 -66.480.618 -12.534.001 -56.175.878
Finansman Gelirleri
32.1 38.485.877 67.266.303 14.776.844 35.964.533
Finansman Giderleri
32.2 -330.322.224 -253.542.321 -115.281.221 -104.954.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-363.944.424 -252.756.636 -113.038.378 -125.166.079
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
67.988.307 17.272.839 23.496.600 9.774.231
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -3.696.150 -11.286.516 -2.688.319 -2.967.282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 71.684.457 28.559.355 26.184.919 12.741.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-295.956.117 -235.483.797 -89.541.778 -115.391.848
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.2 0 -116.267 59.643 -57.820
DÖNEM KARI (ZARARI)
-295.956.117 -235.600.064 -89.482.135 -115.449.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 1.022.511 -1.391.644 2.622.531 -2.934.475
Ana Ortaklık Payları
35 -296.978.628 -234.208.420 -92.104.666 -112.515.193
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,52667400 -0,41535500 -0,16334200 -0,19953900
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,52667400 -0,41514800 -0,16344800 -0,19943600
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 -0,00020700 0,00010600 -0,00010300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.846.145 1.491.157
Dönem Karı (Zararı)
35 -295.956.117 -235.600.064
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -295.956.117 -235.483.797
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.2 0 -116.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
448.933.018 264.652.765
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 89.116.845 86.953.932
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
516.297 16.627
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 516.297 16.627
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
472.834 809.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 468.182 809.515
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.652 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.616.114 56.747.751
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 72.219.372 58.293.975
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 3.068.511 5.034.182
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -2.671.769 -6.580.406
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
314.351.651 169.233.005
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
43.543.734 -20.548.710
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 43.543.734 -20.548.710
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -71.684.457 -28.559.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.725.625 -4.858.323
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 3.655.140 -25.733.103
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.314.901 25.281.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -19.148.283 -174.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -13.166.618 25.455.622
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 8.465.495 -1.084.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.110.969 36.414.774
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 343.922 -281.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 36.767.047 36.696.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 274.260 3.951.469
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -95.035.305 -57.842.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.765.499 -5.988.038
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.885.667 140.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 57.879.832 -6.128.116
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -8.417.656 1.019.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -6.319.437 -8.730.091
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-982.927 25.396.619
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 371.282 307.299
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -1.354.209 25.089.320
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 16.045.758 -15.153.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.972.520 17.610.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -3.325.654 -4.888.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -3.646.866 22.498.763
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
128.251.276 24.194.378
Ödenen Temettüler
-10.636.400 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -37.768.731 -22.703.221
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-62.888.474 -130.999.429
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.006.173 954.608
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 412.242 954.608
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 593.931 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.834.647 -126.618.640
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -63.112.001 -126.203.505
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -1.722.646 -415.135
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.940.000 1.012.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.000.000 -6.347.397
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
173.286.569 -30.506.517
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.049.012 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
42.044.230
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-12.853.159 -21.184.287
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -12.853.159 -21.184.287
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
568.601.068 98.538.761
Kredilerden Nakit Girişleri
9 568.601.068 98.538.761
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-334.466.495 -33.367.581
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -334.466.495 -33.367.581
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.868.715 -16.199.435
Ödenen Faiz
32 -91.134.493 -86.523.897
Alınan Faiz
32 18.915.121 28.229.922
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.244.240 -160.014.789
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.5 18.069.295 35.229.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.313.535 -124.785.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 332.659.077 434.234.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 540.972.612 309.449.292
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 540.972.612 332.659.077
Finansal Yatırımlar
8 75.731.278 19.455.089 306.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 139.332.492 124.010.402
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 0 8.465.495
Diğer Alacaklar
3.273.933 4.083.698
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 50.967 1.216.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.222.966 2.867.573
Stoklar
14 35.868.738 36.142.998
Peşin Ödenmiş Giderler
15 24.494.400 20.457.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 37.768.731 37.263.097
Diğer Dönen Varlıklar
25.1 16.635.765 14.373.668
ARA TOPLAM
893.533.038 656.463.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
893.533.038 656.463.656
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 2.383.501 3.068.570
Diğer Alacaklar
9.671.855 8.709.962
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 8.218.983 7.397.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.452.872 1.312.215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 123.472.898 167.016.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 1.643.310.814 1.644.250.814
Maddi Duran Varlıklar
19 4.626.237.485 4.622.754.706
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 306.760.590 264.103.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 4.294.428 3.095.874
Peşin Ödenmiş Giderler
15 179.231.376 88.233.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 205.526.153 104.173.966
Diğer Duran Varlıklar
25.2 13.290.743 12.227.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.114.179.843 6.917.634.978
TOPLAM VARLIKLAR
8.007.712.881 7.574.098.634
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 230.072.928 144.720.378
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 720.870.647 495.755.336
Ticari Borçlar
203.567.913 147.614.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 2.401.578 515.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 201.166.335 147.098.433
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 0 8.417.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 15.007.749 21.327.186
Diğer Borçlar
10.218.215 11.292.824
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 3.243.894 2.872.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 6.974.321 8.420.212
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 26.254.419 10.090.912
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 3.696.150 4.619.085
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.282.001 2.655.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.774.342 2.152.443
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 507.659 503.007
ARA TOPLAM
1.211.970.022 846.493.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.211.970.022 846.493.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.753.631.704 1.435.410.176
Ticari Borçlar
10 477.950 5.941.408
Diğer Borçlar
12 599.247 507.565
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 11.562 129.311
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.537.082 6.564.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 7.537.082 6.564.992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 1.166.550.552 1.136.919.644
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.928.808.097 2.585.473.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.140.778.119 3.431.966.267
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.726.214.591 4.041.110.361
Ödenmiş Sermaye
26.1 563.875.937 563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları
26.1 410.912.684 410.912.684
Geri Alınmış Paylar (-)
26.10 -516.491.591 -503.638.432
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 -53.744.105 -53.739.327
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.543.991.662 2.594.555.053
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.543.991.662 2.594.555.053
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.9 2.545.642.745 2.572.364.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.7 -1.651.083 -1.283.894
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.4 0 23.474.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
262.786.140 253.905.628
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 262.786.140 253.905.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.3 547.481.660 534.628.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.8 264.380.832 730.122.985
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -296.978.628 -489.512.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 140.720.171 101.022.006
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.866.934.762 4.142.132.367
TOPLAM KAYNAKLAR
8.007.712.881 7.574.098.634
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-26.941.225 21.184.287 82.188.123 -76.431.185 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-244.586 48.108.432 -234.208.420 -186.344.574 2.045.808 -184.298.766
Dönem Karı (Zararı)
-234.208.420 -234.208.420 -1.391.644 -235.600.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-244.586 48.108.432 47.863.846 3.437.452 51.301.298
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-21.184.287 -21.184.287 -21.184.287
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
61.220 61.220 -61.220 0
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -472.449.960 -53.710.445 2.602.659.327 -1.114.434 23.474.759 213.000.743 503.440.029 726.037.847 -234.208.420 4.281.918.067 71.672.201 4.353.590.268
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.739.327 2.572.364.188 -1.283.894 23.474.759 253.905.628 534.628.501 730.122.985 -489.512.668 4.041.110.361 101.022.006 4.142.132.367
Transferler
-26.154.394 12.853.159 -476.211.433 489.512.668 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.049 -367.189 8.880.512 -296.978.628 -289.032.354 7.705.825 -281.326.529
Dönem Karı (Zararı)
-296.978.628 -296.978.628 1.022.511 -295.956.117
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.049 -367.189 8.880.512 7.946.274 6.683.314 14.629.588
Sermaye Avansı
42.044.230 42.044.230
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-10.636.400 -10.636.400
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.853.159 -12.853.159 0 -12.853.159
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-4.778 10.469.280 10.464.502 584.510 11.049.012
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.474.759 -23.474.759 -23.474.759
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -516.491.591 -53.744.105 2.545.642.745 -1.651.083 0 262.786.140 547.481.660 264.380.832 -296.978.628 3.726.214.591 140.720.171 3.866.934.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-295.956.117 -235.600.064 -89.482.135 -115.449.668
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-251.088 -305.804 8.376 -161.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -287.910 -351.048 11.869 -187.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.822 45.244 -3.493 26.326
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 36.822 45.244 -3.493 26.326
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.880.676 51.607.102 -29.067.168 22.058.559
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 14.880.676 51.607.102 -29.067.168 22.058.559
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.629.588 51.301.298 -29.058.792 21.897.517
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-281.326.529 -184.298.766 -118.540.927 -93.552.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.705.825 2.045.808 5.314.161 -1.006.681
Ana Ortaklık Payları
-289.032.354 -186.344.574 -123.855.088 -92.545.470
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959566
BIST