***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.rler30.2 -91.927.356 -105.878.811 -7.850.063 -40.140.093ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.737.264 -100.119.013 117.795.108 -26.352.107Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 6.406.480 8.621.023 1.692.879 1.255.553Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -1.825.660 -149.552 -202.553 -147.966Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -262.912 -140.454 -122.186 -62.859FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.055.172 -91.787.996 119.163.248 -25.307.379Finansman Gelirleri32.1 94.347.898 128.578.021 55.862.021 61.311.718Finansman Giderleri32.2 -445.721.192 -555.313.723 -115.398.958 -301.771.396SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-304.318.122 -518.523.698 59.626.311 -265.767.057Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri47.321.678 24.264.823 -20.666.629 6.991.984Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -6.953.951 -11.861.479 -3.257.801 -574.963Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 54.275.629 36.126.302 -17.408.828 7.566.947SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-256.996.444 -494.258.875 38.959.682 -258.775.073DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.2 0 -175.533 0 -59.266DÖNEM KARI (ZARARI)-256.996.444 -494.434.408 38.959.682 -258.834.339Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 151.159 -1.834.800 -871.352 -443.156Ana Ortaklık Payları35 -257.147.603 -492.599.608 39.831.034 -258.391.183Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç -0,45603600 -0,87359600 0,07063800 -0,45824100Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,45603600 -0,87328500 0,07063800 -0,45813600Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 -0,00031100 0,00000000 -0,00010500Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI324.295.995 37.319.854Dönem Karı (Zararı)35 -256.996.444 -494.434.408Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -256.996.444 -494.258.875Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.2 0 -175.533Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler542.352.113 557.402.842Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 134.382.296 130.958.525Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler707.596 16.969Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 707.596 16.969Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.385 1.118.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -42.596 1.118.728Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 48.981 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler126.685.838 75.267.490Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 128.931.700 77.453.169Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 2.993.569 5.704.209Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 -5.239.431 -7.889.888Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler294.002.773 428.738.520Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler40.842.854 -42.571.088İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 40.842.854 -42.571.088Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -54.275.629 -36.126.302İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler106.602.768 4.237.482Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 74.489.425 -33.863.346Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.192.612 39.211.810İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 131.584 -1.066.209İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -37.324.196 40.278.019Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)11 8.465.495 -2.168.911Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler36.593.474 40.528.324İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -133.004 -535.906İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 36.726.478 41.064.230Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -7.275.638 -4.436.571Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -164.980.915 -137.061.456Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler144.546.323 44.037.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 2.122.118 444.259İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 142.424.205 43.593.648Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)11 -8.417.656 2.133.616Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 524.793 -10.653.325Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.681.656 51.382.931İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 693.556 376.879İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 12.988.100 51.006.052Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 19.214.239 421.469İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.954.184 14.705.034Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 -831.183 -5.053.218Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 27.785.367 19.758.252Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları391.958.437 67.205.916Ödenen Temettüler-16.398.158 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)34 -51.264.284 -29.886.062YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-116.743.186 -175.873.569Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.592.542 1.120.788Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 998.611 1.120.788Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 593.931 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-103.120.896 -172.438.960Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -101.392.069 -172.022.175Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -1.728.827 -416.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 2.930.000 1.792.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -18.144.832 -6.347.397FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.927.017 -70.859.663Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri57.653.899 10.950.345Sermaye Avanslarından Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-29.068.553 -21.184.287İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları26 -29.068.553 -21.184.287Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri846.875.643 116.895.926Kredilerden Nakit Girişleri9 846.875.643 116.895.926Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-650.022.472 -70.644.744Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -650.022.472 -70.644.744Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.579.800 -29.423.734Ödenen Faiz32 -175.031.983 -132.941.928Alınan Faiz32 46.100.283 55.488.759YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)256.479.826 -209.413.378Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.5 22.142.196 81.286.061NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)278.622.022 -128.127.317DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 332.659.077 434.234.608DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 611.281.099 306.107.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 611.281.099 332.659.077Finansal Yatırımlar8 4.896.993 78.701.349Ticari Alacaklar166.041.655 124.317.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 175.222 306.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 165.866.433 124.010.402Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 0 8.465.495Diğer Alacaklar3.284.698 4.083.698İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 61.966 1.216.125İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 3.222.732 2.867.573Stoklar14 43.418.636 36.142.998Peşin Ödenmiş Giderler15 30.854.776 20.457.066Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 51.264.284 37.263.097Diğer Dönen Varlıklar25 14.236.875 14.373.668ARA TOPLAM925.279.016 656.463.656TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR925.279.016 656.463.656DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 2.383.501 3.068.570Diğer Alacaklar10.178.585 8.709.962İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 8.684.910 7.397.747İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.493.675 1.312.215Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 126.173.778 167.016.632Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 1.659.465.646 1.644.250.814Maddi Duran Varlıklar19 4.621.662.250 4.622.754.706Kullanım Hakkı Varlıkları17 299.774.079 264.103.863Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 4.169.779 3.095.874Peşin Ödenmiş Giderler15 242.816.610 88.233.405Ertelenmiş Vergi Varlığı34 194.487.855 104.173.966Diğer Duran Varlıklar25 13.195.162 12.227.186TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.174.307.245 6.917.634.978TOPLAM VARLIKLAR8.099.586.261 7.574.098.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 274.733.456 144.720.378Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 754.490.318 495.755.336Ticari Borçlar515.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 276.272.864 147.098.433Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar11 0 8.417.656Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 21.851.979 21.327.186Diğer Borçlar16.607.630 11.292.824İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 3.566.168 2.872.612İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 13.041.462 8.420.212Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 29.427.525 10.090.912Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 6.953.951 4.619.085Kısa Vadeli Karşılıklar2.114.765 2.655.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 1.562.777 2.152.443Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 551.988 503.007ARA TOPLAM1.385.090.517 846.493.171TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.385.090.517 846.493.171UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.634.903.797 1.435.410.176Ticari Borçlar10 3.902.296 5.941.408Diğer Borçlar12 8.874.415 507.565Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 6.937 129.311Uzun Vadeli Karşılıklar7.240.976 6.564.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 7.240.976 6.564.992Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 1.172.858.764 1.136.919.644TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.827.787.185 2.585.473.096TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.212.877.702 3.431.966.267ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.521.065.321 4.041.110.361Ödenmiş Sermaye26.1 563.875.937 563.875.937Sermaye Düzeltme Farkları26.1 410.912.684 410.912.684Geri Alınmış Paylar (-)26.10 -532.706.985 -503.638.432Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26.2 -53.739.327 -53.739.327Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.420.775.294 2.594.555.053Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.420.775.294 2.594.555.053Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26.9 2.422.678.628 2.572.364.188Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.7 -1.903.334 -1.283.894Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.4 0 23.474.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)262.738.217 253.905.628Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 262.738.217 253.905.628Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.3 563.697.054 534.628.501Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.8 142.660.050 730.122.985Net Dönem Karı veya Zararı35 -257.147.603 -489.512.668Kontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 365.643.238 101.022.006TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.886.708.559 4.142.132.367TOPLAM KAYNAKLAR8.099.586.261 7.574.098.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-40.187.818 21.184.287 95.434.716 -76.431.185 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)123.168 107.331.083 -492.599.608 -385.145.357 7.181.622 -377.963.735Dönem Karı (Zararı)-492.599.608 -492.599.608 -1.834.800 -494.434.408Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)123.168 107.331.083 107.454.251 9.016.422 116.470.673Sermaye ArttırımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi60.986 60.986 60.986Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-21.184.287 -21.184.287 -21.184.287Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.483.058 -1.483.058 12.433.403 10.950.345Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.005.499 -1.005.499 1.005.499 0Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -472.449.960 -53.710.445 2.589.412.734 -746.680 23.474.759 272.223.394 503.440.029 736.795.649 -492.599.608 4.080.628.493 90.308.137 4.170.936.630Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.739.327 2.572.364.188 -1.283.894 23.474.759 253.905.628 534.628.501 730.122.985 -489.512.668 4.041.110.361 101.022.006 4.142.132.367Transferler-38.814.875 29.068.553 -479.766.346 489.512.668 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-619.440 8.832.589 -257.147.603 -248.934.454 4.798.217 -244.136.237Dönem Karı (Zararı)-257.147.603 -257.147.603 151.159 -256.996.444Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-619.440 8.832.589 8.213.149 4.647.058 12.860.207Sermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKar Payları-16.398.158 -16.398.158Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-29.068.553 -29.068.553 0 -29.068.553Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-110.870.685 -107.696.589 -218.567.274 276.221.173 57.653.899Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.474.759 -23.474.759 -23.474.759Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -532.706.985 -53.739.327 2.422.678.628 -1.903.334 0 262.738.217 563.697.054 142.660.050 -257.147.603 3.521.065.321 365.643.238 3.886.708.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-256.996.444 -494.434.408 38.959.682 -258.834.339DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-590.865 152.517 -339.777 458.320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -690.005 186.414 -402.098 537.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler99.140 -33.897 62.321 -79.142Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 99.140 -33.897 62.321 -79.142Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar13.451.072 116.318.156 -1.429.604 64.711.054Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 13.451.072 116.318.156 -1.429.604 64.711.054DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.860.207 116.470.673 -1.769.381 65.169.374TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-244.136.237 -377.963.735 37.190.301 -193.664.965Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.798.217 7.181.622 -2.907.608 5.135.814Ana Ortaklık Payları-248.934.454 -385.145.357 40.097.909 -198.800.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976640BIST