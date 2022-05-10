***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.1 539.814.954 46.265.619Satışların Maliyeti27.2 -322.883.686 -67.648.567TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)216.931.268 -21.382.948BRÜT KAR (ZARAR)216.931.268 -21.382.948Genel Yönetim Giderleri28.1 -68.220.380 -17.771.622Pazarlama Giderleri28.2 -11.277.693 -3.952.118Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 113.824.838 29.237.899Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -94.392.487 -47.458.835ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)156.865.546 -61.327.624Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 972.683 2.265.751Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -5.014.877 -432.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -570.322 -80.204FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)152.253.030 -59.574.077Finansman Gelirleri32.1 300.555.546 23.709.033Finansman Giderleri32.2 -532.556.661 -215.040.988SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-79.748.085 -250.906.032Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.820.367 44.491.707Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -4.102.665 -1.007.831Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 -3.717.702 45.499.538SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-87.568.452 -206.414.325DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.2 0 -59.643DÖNEM KARI (ZARARI)-87.568.452 -206.473.968Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.5 3.171.296 -1.600.020Ana Ortaklık Payları35 -90.739.748 -204.873.948Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç -0,16092100 -0,36333200Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,16092100 -0,36322600Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 -0,00010600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI468.964.832 -41.373.772Dönem Karı (Zararı)35 -87.568.452 -206.473.968Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -87.568.452 -206.414.325Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.2 0 -59.643Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler265.656.736 171.651.330Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 73.349.537 45.885.309Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.217 30.305Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 8.217 30.305Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.032.963 -183.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.977.621 -183.707Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 55.342 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler65.561.546 47.602.286Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 64.819.664 46.999.643Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 7.334.416 2.793.263Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 -6.592.534 -2.190.620Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler138.767.151 146.022.800Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-17.780.380 -22.206.125İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -17.780.380 -22.206.125Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 3.717.702 -45.499.538İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler370.462.996 29.828.334Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -198.270 2.995.212Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-829.162 -30.235.511İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 23.241 -16.519.866İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -852.403 -13.715.645Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)11 0 -1.209.388Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler33.439.985 36.473.486İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -377.334 -461.755İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 33.817.319 36.935.241Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -6.968.762 2.303.731Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 42.209.991 -11.396.113Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.243.323 -8.309.501İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 1.575.955İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 9.243.323 -9.885.456Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)11 0 1.136.086Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 8.790.395 -18.729.079Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.912.268 -3.664.769İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 238.537 123.532İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 5.673.731 -3.788.301Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 274.081.672 27.526.517İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.781.556 32.937.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 -4.921.235 -2.161.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 9.702.791 35.099.240Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları548.551.280 -4.994.304Ödenen Temettüler-12.972.661 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)34 -66.613.787 -36.379.468YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-493.651.062 -29.029.600Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri58.750 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri382.743 593.931Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 382.743 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 0 593.931Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-487.991.206 -29.343.531Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -348.932.032 -27.620.885Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -139.059.174 -1.722.646Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 18.053.000 720.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -24.154.349 -1.000.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-240.619.798 -73.033.816Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri12.201.266 10.908.364İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.094.098 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları26 -2.094.098 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri323.101.815 46.514.053Kredilerden Nakit Girişleri9 323.101.815 46.514.053Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-483.259.124 -68.304.752Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -483.259.124 -68.304.752Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.749.993 -15.151.838Ödenen Faiz32 -79.241.338 -60.985.238Alınan Faiz32 14.421.674 13.985.595YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-265.306.028 -143.437.188Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.4 9.739.689 31.703.260NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-255.566.339 -111.733.928DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.209.742.349 332.659.077DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 954.176.010 220.925.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 954.176.010 1.209.742.349Finansal Yatırımlar8 457.972 259.702Ticari Alacaklar222.365.390 214.951.911İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 87.244 110.485İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 222.278.146 214.841.426Diğer Alacaklar14.301.070 4.615.625İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 71.869 71.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 14.229.201 4.543.756Stoklar14 66.859.828 59.891.066Peşin Ödenmiş Giderler15 56.619.399 34.277.826Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 66.613.787 43.631.938Diğer Dönen Varlıklar25 23.876.655 21.562.804ARA TOPLAM1.405.270.111 1.588.933.221TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.405.270.111 1.588.933.221DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 2.383.501 2.383.501Diğer Alacaklar11.470.114 10.963.606İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 9.535.986 9.158.652İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.934.128 1.804.954Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 204.764.598 186.984.218Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 4.150.117.203 4.144.015.854Maddi Duran Varlıklar19 11.071.632.950 10.777.246.676Kullanım Hakkı Varlıkları17 285.980.083 292.802.837Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 200.566.754 61.365.638Peşin Ödenmiş Giderler15 275.204.570 339.756.134Ertelenmiş Vergi Varlığı34 320.914.609 329.780.013Diğer Duran Varlıklar25 21.026.547 18.419.163TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.544.060.929 16.163.717.640TOPLAM VARLIKLAR17.949.331.040 17.752.650.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 80.972.321 177.934.477Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.280.296.211 1.079.792.800Ticari Borçlar467.792.817 470.065.337İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 467.792.817 470.065.337Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 37.393.356 28.602.961Diğer Borçlar32.598.232 27.789.721İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 3.930.872 3.692.335İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 28.667.360 24.097.386Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 334.309.658 60.231.548Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 4.102.665 7.051.338Kısa Vadeli Karşılıklar3.813.166 1.448.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 3.333.881 1.024.107Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 479.285 423.943ARA TOPLAM2.241.278.426 1.852.916.232Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler33 0 219.519TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.241.278.426 1.853.135.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.028.771.031 2.155.746.944Ticari Borçlar10 2.205.371 2.752.978Diğer Borçlar12 14.124.706 13.020.949Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 5.874 2.312Uzun Vadeli Karşılıklar10.939.517 8.825.851Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 10.939.517 8.825.851Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 3.077.327.972 3.082.477.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.133.374.471 5.262.826.784TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.374.652.897 7.115.962.535ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.833.710.591 9.904.300.602Ödenmiş Sermaye26.1 563.875.937 563.875.937Sermaye Düzeltme Farkları26.1 410.912.684 410.912.684Geri Alınmış Paylar (-)26.9 -236.145.803 -234.051.705Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26.2 -53.739.327 -53.739.327Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.606.100.062 6.638.685.360Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.606.100.062 6.638.685.360Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26.8 6.608.340.729 6.640.865.715Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.6 -2.240.667 -2.180.355Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)477.623.258 455.377.861Yabancı Para Çevrim Farkları26.4 477.623.258 455.377.861Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.3 267.135.872 265.041.774Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.7 1.888.687.656 948.186.791Net Dönem Karı veya Zararı35 -90.739.748 910.011.227Kontrol Gücü Olmayan Paylar26.5 740.967.552 732.387.724TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.574.678.143 10.636.688.326TOPLAM KAYNAKLAR17.949.331.040 17.752.650.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.739.327 2.572.364.188 -1.283.894 23.474.759 253.905.628 534.628.501 730.122.985 -489.512.668 4.041.110.361 101.022.006 4.142.132.367Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-13.449.309 -476.063.359 489.512.668 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-567.049 -368.900 40.632.645 -204.873.948 -165.177.252 2.391.664 -162.785.588Dönem Karı (Zararı)-204.873.948 -204.873.948 -1.600.020 -206.473.968Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-567.049 -368.900 40.632.645 39.696.696 3.991.684 43.688.380Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-4.778 9.250.327 9.245.549 1.662.815 10.908.364Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.744.105 2.558.347.830 -1.652.794 23.474.759 294.538.273 534.628.501 263.309.953 -204.873.948 3.885.178.658 105.076.485 3.990.255.143Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -234.051.705 -53.739.327 6.640.865.715 -2.180.355 0 455.377.861 265.041.774 948.186.791 910.011.227 9.904.300.602 732.387.724 10.636.688.326Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-32.524.986 2.094.098 940.442.115 -910.011.227 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-60.312 22.245.397 -90.739.748 -68.554.663 9.351.223 -59.203.440Dönem Karı (Zararı)-90.739.748 -90.739.748 3.171.296 -87.568.452Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-60.312 22.245.397 22.185.085 6.179.927 28.365.012Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-12.972.661 -12.972.661Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.094.098 -2.094.098 0 -2.094.098Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması58.750 58.750 12.201.266 12.260.016Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -236.145.803 -53.739.327 6.608.340.729 -2.240.667 0 477.623.258 267.135.872 1.888.687.656 -90.739.748 9.833.710.591 740.967.552 10.574.678.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-87.568.452 -206.473.968DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar77.811 -259.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 75.733 -299.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.078 40.315Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 2.078 40.315Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28.287.201 43.947.844Yabancı Para Çevrim Farkları26.4 28.287.201 43.947.844DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.365.012 43.688.380TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-59.203.440 -162.785.588Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.351.223 2.391.664Ana Ortaklık Payları-68.554.663 -165.177.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028913BIST