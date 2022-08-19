***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 23:06
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
27.1 1.276.552.170 179.723.713 736.737.216 133.458.094
Satışların Maliyeti
27.2 -742.193.912 -163.307.034 -419.310.226 -95.658.467
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
534.358.258 16.416.679 317.426.990 37.799.627
BRÜT KAR (ZARAR)
534.358.258 16.416.679 317.426.990 37.799.627
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -160.788.211 -43.565.674 -92.567.831 -25.794.052
Pazarlama Giderleri
28.2 -24.808.395 -8.165.989 -13.530.702 -4.213.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 212.940.614 44.334.433 99.115.776 15.096.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -197.028.739 -84.077.294 -102.636.252 -36.618.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
364.673.527 -75.057.845 207.807.981 -13.730.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 19.609.291 4.713.601 18.636.608 2.447.850
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -95.317.980 -1.623.107 -90.303.103 -1.191.107
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -262.082 -140.726 308.240 -60.522
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
288.702.756 -72.108.077 136.449.726 -12.534.001
Finansman Gelirleri
32.1 394.416.126 38.485.877 93.860.571 14.776.844
Finansman Giderleri
32.2 -881.882.841 -330.322.224 -349.326.177 -115.281.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-198.763.959 -363.944.424 -119.015.880 -113.038.378
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.083.159 67.988.307 9.903.526 23.496.600
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -4.603.277 -3.696.150 -500.612 -2.688.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 6.686.436 71.684.457 10.404.138 26.184.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-196.680.800 -295.956.117 -109.112.354 -89.541.778
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.3 0 0 0 59.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
-196.680.800 -295.956.117 -109.112.354 -89.482.135
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.5 14.299.870 1.022.511 11.128.574 2.622.531
Ana Ortaklık Payları
35 -210.980.670 -296.978.628 -120.240.928 -92.104.666
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç -0,37416200 -0,52667400 -0,21324000 -0,16334200
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,37416200 -0,52667400 -0,21324000 -0,16344800
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00010600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.052.745.067 79.846.145
Dönem Karı (Zararı)
35 -196.680.800 -295.956.117
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -196.680.800 -295.956.117
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.2 0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
703.026.053 448.933.018
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 151.205.362 89.116.845
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
85.154.131 516.297
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 175.779 516.297
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 84.978.352 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.215.688 472.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.947.443 468.182
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 268.245 4.652
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
118.090.489 72.616.114
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 124.916.439 72.219.372
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 7.990.341 3.068.511
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -14.816.291 -2.671.769
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
398.533.256 314.351.651
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-46.486.437 43.543.734
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -46.486.437 43.543.734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -6.686.436 -71.684.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
657.312.469 -24.725.625
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 259.702 3.655.140
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.890.375 -32.314.901
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 110.485 -19.148.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 16.779.890 -13.166.618
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 0 8.465.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.072.862 37.110.969
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 6.032.986 343.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 42.039.876 36.767.047
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -54.414.267 274.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 95.594.733 -95.035.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
161.160.584 59.765.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 147.980 1.885.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 161.012.604 57.879.832
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 -8.417.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 15.292.464 -6.319.437
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.303.912 -982.927
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 616.159 371.282
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 17.687.753 -1.354.209
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 342.599.638 16.045.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.552.466 -6.972.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -1.738.724 -3.325.654
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 15.291.190 -3.646.866
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.163.657.722 128.251.276
Ödenen Temettüler
-15.109.483 -10.636.400
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -95.803.172 -37.768.731
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-942.461.285 -62.888.474
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
58.750 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.219.693 1.006.173
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 2.219.693 412.242
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 593.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-999.040.022 -64.834.647
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -859.858.648 -63.112.001
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -139.181.374 -1.722.646
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 99.472.000 1.940.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -45.171.706 -1.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-585.539.852 173.286.569
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.640.268 11.049.012
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 42.044.230
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.094.098 -12.853.159
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -2.094.098 -12.853.159
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
481.183.049 568.601.068
Kredilerden Nakit Girişleri
9 481.183.049 568.601.068
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-888.976.475 -334.466.495
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -888.976.475 -334.466.495
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.376.157 -28.868.715
Ödenen Faiz
32 -150.878.351 -91.134.493
Alınan Faiz
32 25.961.912 18.915.121
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-475.256.070 190.244.240
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.4 99.234.122 18.069.295
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-376.021.948 208.313.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.209.742.349 332.659.077
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 833.720.401 540.972.612
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 833.720.401 1.209.742.349
Finansal Yatırımlar
8 0 259.702
Ticari Alacaklar
212.702.048 214.951.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 110.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 212.702.048 214.841.426
Diğer Alacaklar
5.718.780 4.615.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 92.472 71.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 5.626.308 4.543.756
Stoklar
14 114.305.333 59.891.066
Peşin Ödenmiş Giderler
15 78.732.310 34.277.826
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 95.803.172 43.631.938
Diğer Dönen Varlıklar
25 22.482.353 21.562.804
ARA TOPLAM
1.363.464.397 1.588.933.221
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.363.464.397 1.588.933.221
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 2.383.501 2.383.501
Diğer Alacaklar
5.419.527 10.963.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.105.063 9.158.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.314.464 1.804.954
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 233.470.655 186.984.218
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 4.089.715.560 4.144.015.854
Maddi Duran Varlıklar
19 11.516.754.823 10.777.246.676
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 365.128.460 292.802.837
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 115.818.015 61.365.638
Peşin Ödenmiş Giderler
15 199.706.917 339.756.134
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 331.383.238 329.780.013
Diğer Duran Varlıklar
25 19.238.338 18.419.163
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.879.019.034 16.163.717.640
TOPLAM VARLIKLAR
18.242.483.431 17.752.650.861
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 56.450.081 177.934.477
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.302.588.355 1.079.792.800
Ticari Borçlar
10 617.624.306 470.065.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 147.980 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 617.476.326 470.065.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 43.895.425 28.602.961
Diğer Borçlar
44.036.825 27.789.721
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.308.494 3.692.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 39.728.331 24.097.386
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 402.833.498 60.231.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 4.603.277 7.051.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.392.622 1.448.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 4.700.434 1.024.107
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 692.188 423.943
ARA TOPLAM
2.477.424.389 1.852.916.232
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
33 0 219.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.477.424.389 1.853.135.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.091.541.377 2.155.746.944
Ticari Borçlar
10 21.235.808 2.752.978
Diğer Borçlar
12 15.077.757 13.020.949
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 2.312
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.887.957 8.825.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 11.887.957 8.825.851
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 3.077.383.627 3.082.477.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.217.126.526 5.262.826.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.694.550.915 7.115.962.535
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.805.363.341 9.904.300.602
Ödenmiş Sermaye
26.1 563.875.937 563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları
26.1 410.912.684 410.912.684
Geri Alınmış Paylar (-)
26.9 -236.145.803 -234.051.705
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 -53.739.327 -53.739.327
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.583.289.844 6.638.685.360
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.583.289.844 6.638.685.360
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.8 6.585.546.173 6.640.865.715
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.6 -2.256.329 -2.180.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
559.780.746 455.377.861
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.4 559.780.746 455.377.861
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.3 267.135.872 265.041.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.7 1.921.234.058 948.186.791
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -210.980.670 910.011.227
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.5 742.569.175 732.387.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.547.932.516 10.636.688.326
TOPLAM KAYNAKLAR
18.242.483.431 17.752.650.861
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.739.327 2.572.364.188 -1.283.894 23.474.759 253.905.628 534.628.501 730.122.985 -489.512.668 4.041.110.361 101.022.006 4.142.132.367
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-26.154.394 12.853.159 -476.211.433 489.512.668 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.049 -367.189 8.880.512 -296.978.628 -289.032.354 7.705.825 -281.326.529
Dönem Karı (Zararı)
-296.978.628 -296.978.628 1.022.511 -295.956.117
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.049 -367.189 8.880.512 7.946.274 6.683.314 14.629.588
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
42.044.230 42.044.230
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-10.636.400 -10.636.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.853.159 -12.853.159 -12.853.159
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-4.778 10.469.280 10.464.502 584.510 11.049.012
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.474.759 -23.474.759 -23.474.759
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -516.491.591 -53.744.105 2.545.642.745 -1.651.083 0 262.786.140 547.481.660 264.380.832 -296.978.628 3.726.214.591 140.720.171 3.866.934.762
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -234.051.705 -53.739.327 6.640.865.715 -2.180.355 0 455.377.861 265.041.774 948.186.791 910.011.227 9.904.300.602 732.387.724 10.636.688.326
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-64.187.390 2.094.098 972.104.519 -910.011.227 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.974 104.402.885 -210.980.670 -106.653.759 28.402.512 -78.251.247
Dönem Karı (Zararı)
-210.980.670 -210.980.670 14.299.870 -196.680.800
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.974 104.402.885 104.326.911 14.102.642 118.429.553
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-15.109.483 -15.109.483
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.094.098 -2.094.098 0 -2.094.098
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
58.750 58.750 12.285.493 12.344.243
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
8.867.848 883.998 9.751.846 -15.397.071 -5.645.225
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -236.145.803 -53.739.327 6.585.546.173 -2.256.329 0 559.780.746 267.135.872 1.921.234.058 -210.980.670 9.805.363.341 742.569.175 10.547.932.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-196.680.800 -295.956.117 -109.112.354 -89.482.135
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.603 -251.088 -28.209 8.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 38.691 -287.910 -37.043 11.869
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.912 36.822 8.834 -3.493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 10.912 36.822 8.834 -3.493
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
118.379.950 14.880.676 90.092.749 -29.067.168
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.4 118.379.950 14.880.676 90.092.749 -29.067.168
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.429.553 14.629.588 90.064.540 -29.058.792
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.251.247 -281.326.529 -19.047.814 -118.540.927
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.402.512 7.705.825 11.128.574 5.314.161
Ana Ortaklık Payları
-106.653.759 -289.032.354 -30.176.388 -123.855.088
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057408
BIST