***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.1 1.276.552.170 179.723.713 736.737.216 133.458.094Satışların Maliyeti27.2 -742.193.912 -163.307.034 -419.310.226 -95.658.467TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)534.358.258 16.416.679 317.426.990 37.799.627BRÜT KAR (ZARAR)534.358.258 16.416.679 317.426.990 37.799.627Genel Yönetim Giderleri28.1 -160.788.211 -43.565.674 -92.567.831 -25.794.052Pazarlama Giderleri28.2 -24.808.395 -8.165.989 -13.530.702 -4.213.871Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 212.940.614 44.334.433 99.115.776 15.096.534Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -197.028.739 -84.077.294 -102.636.252 -36.618.460ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)364.673.527 -75.057.845 207.807.981 -13.730.222Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 19.609.291 4.713.601 18.636.608 2.447.850Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -95.317.980 -1.623.107 -90.303.103 -1.191.107Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -262.082 -140.726 308.240 -60.522FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)288.702.756 -72.108.077 136.449.726 -12.534.001Finansman Gelirleri32.1 394.416.126 38.485.877 93.860.571 14.776.844Finansman Giderleri32.2 -881.882.841 -330.322.224 -349.326.177 -115.281.221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-198.763.959 -363.944.424 -119.015.880 -113.038.378Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.083.159 67.988.307 9.903.526 23.496.600Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -4.603.277 -3.696.150 -500.612 -2.688.319Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 6.686.436 71.684.457 10.404.138 26.184.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-196.680.800 -295.956.117 -109.112.354 -89.541.778DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.3 0 0 0 59.643DÖNEM KARI (ZARARI)-196.680.800 -295.956.117 -109.112.354 -89.482.135Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.5 14.299.870 1.022.511 11.128.574 2.622.531Ana Ortaklık Payları35 -210.980.670 -296.978.628 -120.240.928 -92.104.666Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç -0,37416200 -0,52667400 -0,21324000 -0,16334200Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,37416200 -0,52667400 -0,21324000 -0,16344800Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00010600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.052.745.067 79.846.145Dönem Karı (Zararı)35 -196.680.800 -295.956.117Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33 -196.680.800 -295.956.117Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.2 0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler703.026.053 448.933.018Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 151.205.362 89.116.845Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler85.154.131 516.297Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 175.779 516.297Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 84.978.352 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.215.688 472.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.947.443 468.182Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 268.245 4.652Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler118.090.489 72.616.114Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 124.916.439 72.219.372Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 7.990.341 3.068.511Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 -14.816.291 -2.671.769Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler398.533.256 314.351.651Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-46.486.437 43.543.734İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -46.486.437 43.543.734Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -6.686.436 -71.684.457İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler657.312.469 -24.725.625Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 259.702 3.655.140Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.890.375 -32.314.901İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 110.485 -19.148.283İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 16.779.890 -13.166.618Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)11 0 8.465.495Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler48.072.862 37.110.969İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 6.032.986 343.922İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 42.039.876 36.767.047Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -54.414.267 274.260Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 95.594.733 -95.035.305Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler161.160.584 59.765.499İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 147.980 1.885.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 161.012.604 57.879.832Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)11 0 -8.417.656Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 15.292.464 -6.319.437Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.303.912 -982.927İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 616.159 371.282İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 17.687.753 -1.354.209Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 342.599.638 16.045.758İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.552.466 -6.972.520Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 -1.738.724 -3.325.654Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 15.291.190 -3.646.866Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.163.657.722 128.251.276Ödenen Temettüler-15.109.483 -10.636.400Vergi İadeleri (Ödemeleri)34 -95.803.172 -37.768.731YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-942.461.285 -62.888.474Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri58.750 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.219.693 1.006.173Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 2.219.693 412.242Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 0 593.931Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-999.040.022 -64.834.647Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -859.858.648 -63.112.001Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -139.181.374 -1.722.646Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 99.472.000 1.940.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -45.171.706 -1.000.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-585.539.852 173.286.569Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri6.640.268 11.049.012Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 42.044.230İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.094.098 -12.853.159İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları26 -2.094.098 -12.853.159İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri481.183.049 568.601.068Kredilerden Nakit Girişleri9 481.183.049 568.601.068Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-888.976.475 -334.466.495Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -888.976.475 -334.466.495Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-57.376.157 -28.868.715Ödenen Faiz32 -150.878.351 -91.134.493Alınan Faiz32 25.961.912 18.915.121YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-475.256.070 190.244.240Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.4 99.234.122 18.069.295NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-376.021.948 208.313.535DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.209.742.349 332.659.077DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 833.720.401 540.972.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 833.720.401 1.209.742.349Finansal Yatırımlar8 0 259.702Ticari Alacaklar212.702.048 214.951.911İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 110.485İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 212.702.048 214.841.426Diğer Alacaklar5.718.780 4.615.625İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 92.472 71.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 5.626.308 4.543.756Stoklar14 114.305.333 59.891.066Peşin Ödenmiş Giderler15 78.732.310 34.277.826Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 95.803.172 43.631.938Diğer Dönen Varlıklar25 22.482.353 21.562.804ARA TOPLAM1.363.464.397 1.588.933.221TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.363.464.397 1.588.933.221DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 2.383.501 2.383.501Diğer Alacaklar5.419.527 10.963.606İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.105.063 9.158.652İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 2.314.464 1.804.954Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 233.470.655 186.984.218Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 4.089.715.560 4.144.015.854Maddi Duran Varlıklar19 11.516.754.823 10.777.246.676Kullanım Hakkı Varlıkları17 365.128.460 292.802.837Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 115.818.015 61.365.638Peşin Ödenmiş Giderler15 199.706.917 339.756.134Ertelenmiş Vergi Varlığı34 331.383.238 329.780.013Diğer Duran Varlıklar25 19.238.338 18.419.163TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.879.019.034 16.163.717.640TOPLAM VARLIKLAR18.242.483.431 17.752.650.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 56.450.081 177.934.477Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 1.302.588.355 1.079.792.800Ticari Borçlar10 617.624.306 470.065.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 147.980 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 617.476.326 470.065.337Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 43.895.425 28.602.961Diğer Borçlar44.036.825 27.789.721İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 4.308.494 3.692.335İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 39.728.331 24.097.386Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 402.833.498 60.231.548Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 4.603.277 7.051.338Kısa Vadeli Karşılıklar5.392.622 1.448.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 4.700.434 1.024.107Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 692.188 423.943ARA TOPLAM2.477.424.389 1.852.916.232Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler33 0 219.519TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.477.424.389 1.853.135.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.091.541.377 2.155.746.944Ticari Borçlar10 21.235.808 2.752.978Diğer Borçlar12 15.077.757 13.020.949Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 2.312Uzun Vadeli Karşılıklar11.887.957 8.825.851Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 11.887.957 8.825.851Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 3.077.383.627 3.082.477.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.217.126.526 5.262.826.784TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.694.550.915 7.115.962.535ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.805.363.341 9.904.300.602Ödenmiş Sermaye26.1 563.875.937 563.875.937Sermaye Düzeltme Farkları26.1 410.912.684 410.912.684Geri Alınmış Paylar (-)26.9 -236.145.803 -234.051.705Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26.2 -53.739.327 -53.739.327Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.583.289.844 6.638.685.360Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.583.289.844 6.638.685.360Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26.8 6.585.546.173 6.640.865.715Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.6 -2.256.329 -2.180.355Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)559.780.746 455.377.861Yabancı Para Çevrim Farkları26.4 559.780.746 455.377.861Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.3 267.135.872 265.041.774Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.7 1.921.234.058 948.186.791Net Dönem Karı veya Zararı35 -210.980.670 910.011.227Kontrol Gücü Olmayan Paylar26.5 742.569.175 732.387.724TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.547.932.516 10.636.688.326TOPLAM KAYNAKLAR18.242.483.431 17.752.650.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.739.327 2.572.364.188 -1.283.894 23.474.759 253.905.628 534.628.501 730.122.985 -489.512.668 4.041.110.361 101.022.006 4.142.132.367Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-26.154.394 12.853.159 -476.211.433 489.512.668 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-567.049 -367.189 8.880.512 -296.978.628 -289.032.354 7.705.825 -281.326.529Dönem Karı (Zararı)-296.978.628 -296.978.628 1.022.511 -295.956.117Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-567.049 -367.189 8.880.512 7.946.274 6.683.314 14.629.588Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye Avansı42.044.230 42.044.230Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-10.636.400 -10.636.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-12.853.159 -12.853.159 -12.853.159Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-4.778 10.469.280 10.464.502 584.510 11.049.012Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.474.759 -23.474.759 -23.474.759Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -516.491.591 -53.744.105 2.545.642.745 -1.651.083 0 262.786.140 547.481.660 264.380.832 -296.978.628 3.726.214.591 140.720.171 3.866.934.762Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -234.051.705 -53.739.327 6.640.865.715 -2.180.355 0 455.377.861 265.041.774 948.186.791 910.011.227 9.904.300.602 732.387.724 10.636.688.326Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-64.187.390 2.094.098 972.104.519 -910.011.227 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-75.974 104.402.885 -210.980.670 -106.653.759 28.402.512 -78.251.247Dönem Karı (Zararı)-210.980.670 -210.980.670 14.299.870 -196.680.800Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-75.974 104.402.885 104.326.911 14.102.642 118.429.553Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-15.109.483 -15.109.483Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.094.098 -2.094.098 0 -2.094.098Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması58.750 58.750 12.285.493 12.344.243Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış8.867.848 883.998 9.751.846 -15.397.071 -5.645.225Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -236.145.803 -53.739.327 6.585.546.173 -2.256.329 0 559.780.746 267.135.872 1.921.234.058 -210.980.670 9.805.363.341 742.569.175 10.547.932.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-196.680.800 -295.956.117 -109.112.354 -89.482.135DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar49.603 -251.088 -28.209 8.376Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 38.691 -287.910 -37.043 11.869Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.912 36.822 8.834 -3.493Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 10.912 36.822 8.834 -3.493Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar118.379.950 14.880.676 90.092.749 -29.067.168Yabancı Para Çevrim Farkları26.4 118.379.950 14.880.676 90.092.749 -29.067.168DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)118.429.553 14.629.588 90.064.540 -29.058.792TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-78.251.247 -281.326.529 -19.047.814 -118.540.927Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.402.512 7.705.825 11.128.574 5.314.161Ana Ortaklık Payları-106.653.759 -289.032.354 -30.176.388 -123.855.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057408BIST