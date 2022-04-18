***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan kararYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.04.2022Genel Kurul Tarihi 18.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 (Dedeman İstanbul Hotel / Pınar Toplantı Salonu)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması,5 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,6 - 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,9 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu‘nca verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin yenilenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL‘den 1.200.000.000 TL‘ye arttırılması sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Holding'in Sermayesi" başlıklı 8 ve "Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9 uncu maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilecek izinler sonrasında, bu tutanağa ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6- 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2022 yılı için izin verilmesi,14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardımlar Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,15 - 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması,16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketin 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,19 - Kapanış ve dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Nthol 2021 Olağan GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Nthol 2021 Olağan GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Nthol 2021 Olağan GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 NTHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 NTHOL 2021 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere,18 Mayıs 2022 Çarşamba günü, Saat 14.00'de, İstanbul'da, Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50'de bulunan "Dedeman İstanbul Hotel" Pınar Toplantı Salonu'nda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği, esas sözleşme tadil metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021665BIST