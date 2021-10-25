***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Şirketimizce geri alınan payların itfası için sermaye azaltımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniSehven hatalı şablon kullanılmıştır.İptal Edilen SüreçSermaye Azaltımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972144BIST