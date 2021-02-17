***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 13:59
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. 01.01.2020 - 31.12.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910352
BIST
15:251.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:256,9899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:258,4416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0313
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:25403,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 403,55
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ATEKS
|59,95
|15.434.836
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.413.488
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.723.037
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|11.466.910
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,80
|61.591.343
|% -7,79
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|292,20
|121.508.720
|% -7,00
|
|VAKBN
|4,63
|2.118.273.757
|% 5,95
|
|SASA
|42,14
|1.535.438.234
|% 2,33
|
|HALKB
|5,77
|1.486.915.089
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,90
|1.436.557.487
|% 0,07
|
|GARAN
|9,68
|1.199.170.863
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,52
|726.696.166
|% -0,65
|
|VAKBN
|4,63
|2.118.273.757
|% 5,95
|
|HALKB
|5,77
|1.486.915.089
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|613.962.210
|% -0,80
|
|KARSN
|5,03
|777.963.577
|% 2,44
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9872
|6,9899
|% -0,04
|
|Euro
|8,4363
|8,4416
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,6893
|9,7379
|% -0,05
|
|Frank
|7,7949
|7,8419
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8637
|1,8730
|% 0,29
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,13
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.686
|2.726
|-5,00
|
|Tam
|2.673
|2.741
|-2,52
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-1,22
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,32
|64,32
|0,97
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:39PAPIL
Yüzde 5.76 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 569, 794 adet işlem
-
15:38FROTO
Yüzde 5.79 oranında artışla 166.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 715, 422 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 24, 783.00 milyon TL de
-
15:36DENGE
Yüzde 5.92 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 718 adet işlem
-
15:34INDES
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 211, 202 adet işlem