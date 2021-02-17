***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBeşiktaş Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021Açıklamalarhesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. 01.01.2020 - 31.12.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910352BIST