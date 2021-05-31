***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 15:28
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. 01.01.2021- 31.03.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939032
BIST
15:281.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:288,4871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0776
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:2810,3631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0788
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:28520,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -4,11
|Açılış
|: 520,21
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:28
|YAYLA
|3,85
|39.659.697
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.766.874
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|22.596.863
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.739.200
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.596.779
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|43.850.348
|% -6,62
|
|THYAO
|13,32
|1.025.098.519
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,91
|570.170.713
|% 0,25
|
|EREGL
|19,28
|474.447.811
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,95
|414.811.257
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|377.524.765
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|414.811.257
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|297.432.868
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,10
|114.766.874
|% 10,00
|
|THYAO
|13,32
|1.025.098.519
|% 2,62
|
|KARSN
|4,50
|324.189.207
|% -3,64
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4861
|8,4871
|% -0,91
|
|Euro
|10,3564
|10,3631
|% -0,75
|
|Sterlin
|12,0068
|12,0670
|% -0,91
|
|Frank
|9,3956
|9,4522
|% -0,88
|
|Riyal
|2,2574
|2,2687
|% -0,86
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,82
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.424
|3.510
|-11,42
|
|Yarım
|1.655
|1.698
|-5,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|