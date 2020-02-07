***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'na, 17.01.2020 tarihinde yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusu, Kurul'un 06.02.2020 tarih ve 9/170 sayılı kararıryla onaylanmıştır. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere, 1 yıllık dönem içerisinde, toplam 300.000.000 USD veya muadili yabancı para tutarını aşmayacak şekilde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, tahvil/finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma araçlarına ilişkin "SPK Onaylı İhraç Belgesi" ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817732BIST