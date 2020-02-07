***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'na, 17.01.2020 tarihinde yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç tavanı başvurusu, Kurul'un 06.02.2020 tarih ve 9/170 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Yurtiçinde, 1 yıllık dönem içerisinde, en fazla 300.000.000 TL'ye kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma araçlarına ilişkin• Onaylı ihraç belgesi ve eki,• Halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817729BIST