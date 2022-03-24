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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

24.03.2022 15:44
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Tebliği 10. maddesi gereğince Payları BİST'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması gerekmektedir.  SPK'nın II-17.1 sayılı tebliğinin 10. maddesi gereğince hazırlanan "2021 Yılında Gerçekleşen ve 2022 Yılında Aynı Koşullarda Gerçekleşecek İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" sonuç bölümünün KAP'ta açıklanması gerektiğinden, ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012639


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Cumhuriyet 6.159 6.253 38,00  
Tam 6.138 6.291 44,72  
Yarım 2.967 3.043 21,64  
Çeyrek 1.488 1.521 10,82  
Gümüş.Ons 25,28 25,31 0,19  
Gümüş Gr. 12,05 12,07 0,06  
B. Petrol 121 121 -0,24  
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