***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin belirlenmesi hakkında SPK onayı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. ve 9. maddelerSPK Başvuru Tarihi 15.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun bugün tarafımıza tebliğ edilen 21.04.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-20572 sayılı yazısı ile,Şirketimizin, kayıtlı sermaye tavan tutarının 600.000.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanımızın geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları olarak değiştirilmesine ilişkin ekli esas sözleşme değişikliğine Kurul tarafından uygun görüş verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 NTHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023485BIST