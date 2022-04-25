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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2022 15:46
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin belirlenmesi hakkında SPK onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. ve 9. maddeler
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun bugün tarafımıza tebliğ edilen 21.04.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-20572 sayılı yazısı ile,
Şirketimizin, kayıtlı sermaye tavan tutarının 600.000.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanımızın geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları olarak değiştirilmesine ilişkin ekli esas sözleşme değişikliğine Kurul tarafından uygun görüş verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NTHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023485


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