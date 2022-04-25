***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.04.2022 15:46
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin belirlenmesi hakkında SPK onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. ve 9. maddeler
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun bugün tarafımıza tebliğ edilen 21.04.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-20572 sayılı yazısı ile,
Şirketimizin, kayıtlı sermaye tavan tutarının 600.000.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanımızın geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları olarak değiştirilmesine ilişkin ekli esas sözleşme değişikliğine Kurul tarafından uygun görüş verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NTHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023485
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0334
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7821
En Düşük
14,7180
18:0515,8441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0775
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05901,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -14,34
|Açılış
|: 901,33
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7720
|14,7737
|% 0,21
|
|Euro
|15,8263
|15,8419
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,7684
|18,8625
|% -0,54
|
|Frank
|15,3445
|15,4369
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9275
|3,9472
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-33,71
|
|Altın Gr.
|901
|902
|-14,03
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,66
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,23
|
|B. Petrol
|102
|102
|-3,69
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem