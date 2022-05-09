***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. ve 9. maddelerSPK Başvuru Tarihi 15.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin, kayıtlı sermaye tavan tutarının 600.000.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanımızın geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları olarak değiştirilmesine ilişkin ekli esas sözleşme değişikliğine T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izin verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 NTHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027872BIST