***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.05.2022 19:47
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. ve 9. maddeler
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 600.000.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşmemizin 8. ve 9. maddelerinin tadili hususu gündemin 11. maddesinde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NTHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031317
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
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|Önceki Kapanış
|: 2.395
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2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0365
|Açılış
|: 16,0450
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|Önceki Kapanış
|: 15,7900
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15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0393
|Açılış
|: 16,8500
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|Önceki Kapanış
|: 16,6100
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16,8455
En Düşük
16,5955
18:05933,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
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|Açılış
|: 933,88
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|Önceki Kapanış
|: 928,40
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936,12
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9368
|15,9386
|% 0,23
|
|Euro
|16,7012
|16,7965
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,6928
|19,7915
|% -0,62
|
|Frank
|16,0820
|16,1789
|% 0,86
|
|Riyal
|4,2381
|4,2594
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|6,57
|
|Altın Gr.
|933
|934
|5,21
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,48
|
Seans Raporu
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
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17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de