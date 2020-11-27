***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Şirketimiz ve Konsolide Yapısı'nı ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A(Trk)' düzeyinden 'A- (Trk)'ye revize etmiştir ve söz konusu nota ilişkin görünümü ‘Negatif' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise ‘BB' olarak belirlenmiştir.Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para: BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal Notu: A- (Trk) / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli İhraç Notu: -Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para: B / (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: B / (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1(Trk) / (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli İhraç Notu: -Desteklenme Notu: 2Ortaklardan Bağımsızlık Notu: ABhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890281BIST