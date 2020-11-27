***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.11.2020 13:15
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Şirketimiz ve Konsolide Yapısı'nı ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A(Trk)' düzeyinden 'A- (Trk)'ye revize etmiştir ve söz konusu nota ilişkin görünümü ‘Negatif' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise ‘BB' olarak belirlenmiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para: BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu: A- (Trk) / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli İhraç Notu: -
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para: B / (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: B / (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1(Trk) / (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli İhraç Notu: -
Desteklenme Notu: 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu: AB
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890281
BIST
13:411.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
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1.352
En Düşük
1.338
13:417,8301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
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7,8884
En Düşük
7,7653
13:419,3421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0459
|Açılış
|: 9,2850
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|Önceki Kapanış
|: 9,3750
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9,4121
En Düşük
9,2622
13:41454,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,81
|Açılış
|: 454,24
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|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:39
|SAFKR
|13,87
|14.897.224
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.461.578
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.291.196
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,41
|1.768.772.213
|% 0,75
|
|KRDMD
|5,23
|1.201.890.100
|% 0,97
|
|PETKM
|4,23
|1.058.799.374
|% 2,42
|
|GUBRF
|52,25
|917.528.459
|% 1,36
|
|TUPRS
|95,00
|694.173.452
|% 1,39
|
|PETKM
|4,23
|1.058.799.374
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,10
|494.269.761
|% 0,96
|
|KRDMD
|5,23
|1.201.890.100
|% 0,97
|
|GARAN
|9,41
|1.768.772.213
|% 0,75
|
|TSKB
|2,55
|410.569.691
|% -4,49
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8232
|7,8317
|% -0,51
|
|Euro
|9,3302
|9,3425
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,3625
|10,4145
|% -1,11
|
|Frank
|8,5653
|8,6169
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0727
|2,0831
|% -0,92
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,94
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-46,92
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-22,69
|
|Çeyrek
|727
|743
|-11,35
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|0,27
|