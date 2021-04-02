***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
02.04.2021 19:52
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
4
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1039-net-holding-a-s
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Dönem içerisinde İlke 1.3.9 kapsamında işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828599
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828599
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.netholding.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim-politikalari/bagis-ve-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel kurula, pay sahiplerimiz ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerimiz, komite üyelerimiz, denetçilerimiz ve çalışanlarımız katılmışlardır. Pandemi sebebiyle pay sahiplerimizden fiziki katılımdan ziyade elektronik katılım yapılması talep edilmiştir.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 32,7
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.netholding.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim-politikalari/kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490 adresinde bulunan NTHOL 2019 Olağan GK Toplantı Tutanağı dosyası içerisinde 6 nolu madde ile açıklanmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
23/07/2020 0 % 61 % 3 % 58 Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Genel Kurul Toplantıları Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Genel Kurul Toplantıları 16 19 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861490
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun “5.3. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı” bölümünde açıklanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun “5.3. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı” bölümünde açıklanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday Gösterme Komitesi yoktur.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun “5.3. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı” bölümünde açıklanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Ücret Komitesi yoktur.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu içerisinde yer alan “II. Faaliyetlerimiz” ve “31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu” bölümünde açıklanmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://www.netholding.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim-politikalari/ucretlendirme-politikasi
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporunun “IV. Faaliyet Dönemi İle İlgili Diğer Bilgiler” bölümünde bulunmaktadır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 9 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33 6 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Dönem içerisinde yoktur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölümünün “5.4.Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması” başlığı altında değerlendirilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Besim Tibuk
İcra başkanı / genel müdürün adı
Hande Tibuk (Genel Koordinatör)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 - %15
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Besim Tibuk İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/01/1981 - - - Evet (Yes)
Cemal Cenap Aybay İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/01/1981 - - - Evet (Yes)
Hande Tibuk İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/05/2011 - - - Evet (Yes)
Haluk Elver İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/04/2000 - - - Evet (Yes)
Mehmet Ceritoğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/01/1981 - - - Evet (Yes)
Orlando Kalumenos İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/09/2007 - - - Evet (Yes)
İsmail Reha Arar İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/04/2000 - - - Evet (Yes)
İsmail Kırtay İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/10/2018 - - - Evet (Yes)
İsmail Burak Küntay İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/10/2018 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Aliye Sim Özer İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/06/2013 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ragıp Nebil İlseven İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/10/2018 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Daryal Batıbay İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/06/2015 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mehmet Aydoğan Turay İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/10/2018 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Yoktur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
info@netholding.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu’nun rolü önemlidir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Rapor Bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirketimiz tüm işlemlerinde ve kararlarında yasalara uygun hareket etmeyi, rüşvet, görevi kötüye kullanma gibi yasadışı davranışlardan kaçınmayı prensip edinmiştir. İrtikap ve rüşvet gibi her türlü yolsuzlukla mücadelede azami hassasiyet gösterilmektedir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun “5.3 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı” bölümünde açıklanmıştır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunda “IV .Faaliyet dönemi ile ilgili Diğer Bilgiler” bölümünde açıklanmıştır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporunun “II. Faaliyetlerimiz” bölümünde açıklanmıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporunun “III.Hukuki Açıklamalar” bölümünde açıklanmıştır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırımcı İlişkileri / Sunum ve Finansal Raporları / Yıllık Faaliyet Raporları / Etik Kurallar ve İnsan Kaynakları Politikası sayfası
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
28 Adet
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 70
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3-4 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
https://www.netholding.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/ana-sozlesme linkinin altında yer alan Şirket Esas Sözleşmemizin 15. ve devamı maddelerde düzenlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu “5.3. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı” bölümünde bulunmaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) İsmail Burak Küntay Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Aydoğan Turay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İsmail Burak Küntay Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Ceritoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Cihan Kadıoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Aliye Sim Özer Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Ceritoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923024
BIST