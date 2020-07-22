***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 23:04
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Net Holding A.Ş. olarak şirketimiz
Arnavutluk'un en büyük şehri ve başkenti olan Tiran'da yeni casino yasası kapsamında beş yıldızlı otel dahilinde casino işletmeciliği yapmak üzere gerekli şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır.
Ayrıca Avrupa'nın en kalabalık 7. Şehri ve Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'de de yeni casino yasası kapsamında beş yıldızlı otel dahilinde casino işletmeciliği yapmak üzere gerekli şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır.
Karadağ'ın ve Avrupa'nın gözde rivierası Budva'da ise bünyesinde lüks rezidans, otel ve casino içeren projesini hayata geçirmek üzere gerekli ön anlaşmaları imzalamıştır. Söz konusu proje ile Net Holding Avrupa'da 2. otelini 2021 yılında hayata geçirecek ve ilk kez lüks rezidans işletmeciliğinde faaliyet gösterecek ve Montenegro'da 3. casinosunu devreye alacaktır.
Net Holding yeni yatırımları ile büyümeye devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861273
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8540
En Düşük
6,8457
18:057,9310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9312
En Düşük
7,9217
18:05412,30
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 8,49
|Açılış
|: 412,26
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
412,44
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.947.476
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7016
|8,7452
|% 0,51
|
|Frank
|7,3409
|7,3851
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|30,01
|
|Altın Gr.
|412
|412
|8,42
|
|Cumhuriyet
|2.674
|2.697
|50,70
|
|Tam
|2.755
|2.767
|52,00
|
|Yarım
|1.337
|1.354
|25,40
|
|Çeyrek
|671
|678
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,05
|1,72
|
|Gümüş Gr.
|5,07
|5,08
|0,41
|
|B. Petrol
|44,28
|44,28
|-0,04
|
Seans Raporu
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17:59VKFYO
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17:56YAPRK
Yüzde -8.35 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 796 adet işlem
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