***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNet Holding A.Ş. olarak şirketimizArnavutluk'un en büyük şehri ve başkenti olan Tiran'da yeni casino yasası kapsamında beş yıldızlı otel dahilinde casino işletmeciliği yapmak üzere gerekli şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır.Ayrıca Avrupa'nın en kalabalık 7. Şehri ve Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'de de yeni casino yasası kapsamında beş yıldızlı otel dahilinde casino işletmeciliği yapmak üzere gerekli şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır.Karadağ'ın ve Avrupa'nın gözde rivierası Budva'da ise bünyesinde lüks rezidans, otel ve casino içeren projesini hayata geçirmek üzere gerekli ön anlaşmaları imzalamıştır. Söz konusu proje ile Net Holding Avrupa'da 2. otelini 2021 yılında hayata geçirecek ve ilk kez lüks rezidans işletmeciliğinde faaliyet gösterecek ve Montenegro'da 3. casinosunu devreye alacaktır.Net Holding yeni yatırımları ile büyümeye devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861273BIST