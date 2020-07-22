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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2020 23:04
GÜNCEL HABERLER



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Net Holding A.Ş. olarak şirketimiz
Arnavutluk'un en büyük şehri ve başkenti olan Tiran'da yeni casino yasası kapsamında beş yıldızlı otel dahilinde casino işletmeciliği yapmak üzere gerekli şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır.
Ayrıca Avrupa'nın en kalabalık 7. Şehri ve Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'de de yeni casino yasası kapsamında beş yıldızlı otel dahilinde casino işletmeciliği yapmak üzere gerekli şirket kuruluş ve lisans alma prosedürlerini başlatma kararı almıştır.
Karadağ'ın ve Avrupa'nın gözde rivierası Budva'da ise bünyesinde lüks rezidans, otel ve casino içeren projesini hayata geçirmek üzere gerekli ön anlaşmaları imzalamıştır.  Söz konusu proje ile Net Holding Avrupa'da 2. otelini 2021 yılında hayata geçirecek ve ilk kez lüks rezidans işletmeciliğinde faaliyet gösterecek ve Montenegro'da 3. casinosunu devreye alacaktır.  
Net Holding yeni yatırımları ile büyümeye devam etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861273


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.827,50 84.958.014 % 10,00  
ADEL 18,48 44.271.201 % 10,00  
CEMTS 11,00 197.691.382 % 10,00  
BUCIM 6,27 55.643.458 % 10,00  
KLNMA 47,52 85.947.476 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7016 8,7452 % 0,51  
Frank 7,3409 7,3851 % 0,87  
Riyal 1,8214 1,8305 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 30,01  
Altın Gr. 412 412 8,42  
Cumhuriyet 2.674 2.697 50,70  
Tam 2.755 2.767 52,00  
Yarım 1.337 1.354 25,40  
Çeyrek 671 678 12,70  
Gümüş.Ons 22,98 23,05 1,72  
Gümüş Gr. 5,07 5,08 0,41  
B. Petrol 44,28 44,28 -0,04  
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