***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 18:47
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.07.2020 tarihinde yapmış olduğumuz genel kurulda, pay sahiplerimizle paylaştığımız ve faaliyetlerimizi anlatan sunum,
web sitemize yüklenmiş ve kamu ile paylaşılmıştır. Sunuma ait link aşağıdaki gibidir:
https://www.netholding.com/assets/documents/2019-yili-genel-kurul-sunumu.pdf
İş bu özel durum açıklaması, pay sahiplerimizden gelen yoğun istek üzerine yapılmış bir bilgilendirme açıklamasıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869526
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
18:057,3915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3989
En Düşük
7,3558
18:058,7797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0658
|Açılış
|: 8,7800
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|Önceki Kapanış
|: 8,7450
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8,7910
En Düşük
8,7054
18:05470,82
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 10,71
|Açılış
|: 470,82
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|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3849
|7,3915
|% 0,47
|
|Euro
|8,7641
|8,7797
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,6493
|9,6976
|% 0,53
|
|Frank
|8,1190
|8,1679
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|37,35
|
|Altın Gr.
|470
|471
|10,39
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,46
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,25
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|0,47
|