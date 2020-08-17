***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.07.2020 tarihinde yapmış olduğumuz genel kurulda, pay sahiplerimizle paylaştığımız ve faaliyetlerimizi anlatan sunum,web sitemize yüklenmiş ve kamu ile paylaşılmıştır. Sunuma ait link aşağıdaki gibidir:https://www.netholding.com/assets/documents/2019-yili-genel-kurul-sunumu.pdfİş bu özel durum açıklaması, pay sahiplerimizden gelen yoğun istek üzerine yapılmış bir bilgilendirme açıklamasıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869526BIST