***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2020 13:04
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde bulunan ve grup şirketlerimiz tarafından işletilen Merit Grand Mosta Hotel & Casino 04.09.2020 tarihi itibarıyla tekrar faaliyete geçmiştir.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873285
BIST
14:251.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
14:257,4434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
14:258,8171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
14:25463,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,64
|Açılış
|: 463,91
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler14:25
|AGYO
|2,25
|9.935.512
|% 4,17
|
|ALCAR
|85,15
|11.769.867
|% 1,73
|
|AKSUE
|10,17
|1.244.189
|% 0,69
|
|ALGYO
|14,48
|27.171.005
|% 0,63
|
|AEFES
|20,06
|39.563.135
|% 0,45
|
|ADEL
|18,18
|83.773.065
|% -6,10
|
|ALCTL
|25,06
|63.250.990
|% -4,93
|
|ALARK
|5,10
|37.559.339
|% -2,86
|
|ARENA
|31,76
|7.116.009
|% -2,16
|
|AKGRT
|7,31
|6.399.168
|% -0,54
|
|ASELS
|16,93
|505.689.066
|% 0,18
|
|AKBNK
|4,90
|138.025.882
|% 0,41
|
|ARCLK
|21,84
|120.107.404
|% 3,02
|
|AFYON
|4,05
|96.742.862
|% -0,25
|
|ADEL
|18,18
|83.773.065
|% -6,10
|
|BJKAS
|3,42
|196.239.631
|% -1,44
|
|ASELS
|16,93
|505.689.066
|% 0,18
|
|AKBNK
|4,90
|138.025.882
|% 0,41
|
|AFYON
|4,05
|96.742.862
|% -0,25
|
|AKENR
|1,85
|22.135.543
|% 0,00
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4372
|7,4434
|% 0,14
|
|Euro
|8,8099
|8,8171
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,8436
|9,8930
|% 0,06
|
|Frank
|8,1346
|8,1836
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9776
|1,9875
|% 0,13
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|7,86
|
|Altın Gr.
|463
|464
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|4,00
|
|Tam
|3.064
|3.142
|6,58
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|3,19
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,59
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|0,26
|