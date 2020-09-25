***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 12:02
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, grup şirketlerimizden Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.03.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı gereğince aracı kurum faaliyetleri tamamen durdurulmuş ve gayri faal duruma gelmiştir.
Midas Menkul Değerler A.Ş. tarafından grup şirketimizin sahip olduğu "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet belgesinin kendilerine devir talebi, Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmış ve Kurul'un bu kararı 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bültende yayınlanmıştır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876667
BIST
11:581.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 13,78
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:587,5794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0460
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:588,8346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0686
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:58455,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,97
|Açılış
|: 455,99
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:58
|MERKO
|9,02
|32.463.931
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|19.086.042
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,51
|103.888.563
|% -9,23
|
|GARAN
|7,32
|1.444.618.067
|% 4,42
|
|ASELS
|17,21
|546.881.206
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,18
|371.412.874
|% 2,78
|
|ODAS
|2,68
|300.067.397
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,22
|262.688.855
|% 1,93
|
|GARAN
|7,32
|1.444.618.067
|% 4,42
|
|ODAS
|2,68
|300.067.397
|% 2,29
|
|HURGZ
|2,09
|204.271.934
|% -5,00
|
|IHLGM
|1,49
|141.125.809
|% -3,87
|
|YKBNK
|2,17
|177.025.801
|% 2,84
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5733
|7,5794
|% -0,60
|
|Euro
|8,8252
|8,8346
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,6413
|9,6896
|% -0,48
|
|Frank
|8,1411
|8,1902
|% -0,65
|
|Riyal
|2,0132
|2,0233
|% -0,67
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,15
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|-4,00
|
|Tam
|3.024
|3.100
|-2,99
|
|Yarım
|1.461
|1.500
|-1,45
|
|Çeyrek
|733
|750
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|0,28
|
Seans Raporu
11:58
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