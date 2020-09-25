***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, grup şirketlerimizden Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.03.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı gereğince aracı kurum faaliyetleri tamamen durdurulmuş ve gayri faal duruma gelmiştir.Midas Menkul Değerler A.Ş. tarafından grup şirketimizin sahip olduğu "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet belgesinin kendilerine devir talebi, Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmış ve Kurul'un bu kararı 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bültende yayınlanmıştır.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876667BIST