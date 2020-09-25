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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.09.2020 12:02
GÜNCEL HABERLER



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği üzere, grup şirketlerimizden Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.03.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı gereğince aracı kurum faaliyetleri tamamen durdurulmuş ve gayri faal duruma gelmiştir.
Midas Menkul Değerler A.Ş. tarafından grup şirketimizin sahip olduğu "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet belgesinin kendilerine devir talebi, Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmış ve Kurul'un bu kararı 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bültende yayınlanmıştır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876667


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