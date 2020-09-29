***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Sayın Hande Tibuk'un yapmış olduğu basın açıklaması aşağıdaki şekildedir.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.Net Holding, Montenegro'da yatırıma devam ediyor!Avrupa'daki ikinci otel Budva'da hizmete girecek.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük turizm yatırım grubu olan Net Holding, Avrupa'daki yatırımlarına devam ediyor. Bulgaristan'ın sınır şehri Svilengrad'da faaliyet gösteren otelin ardından Montenegro'nun Budva şehrinde yapımı süren ikinci otelin 2021'in Haziran ayında hizmete girmesi planlanıyor.Merit markası altında işletilen 6 otel ve 5 talih oyunları salonu ile 20 yıldır bulundukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük turizm yatırım grubu olduklarını belirten Net Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, 2016 yılında Merit bayrağını taşıdıkları Balkan ülkelerinde yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir otel ve lüks konut projesiyle Montenegro'daki otel-casino-rezidans projesinin aynı anda devam ettiğini söyleyen Hande Tibuk, "2016 yılında başlattığımız Balkan açılımı sonucu bugün Montenegro'da Budva ve Podgorisa'da olmak üzere 2, Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde bir ve Bulgaristan'ın sınır şehri Svilengrad'da da bir adet olmak üzere toplam 4 adet talih oyunları salonu ve Svilengrad'da yer alan ilk Avrupa otelimiz ile Merit misafirlerine hizmet veriyoruz. Yeni yatırım kararı verirken uyguladığımız minimum yatırım ve kolay çıkış stratejisiyle girdiğimiz her yeni ülkede yatırım imkânlarını da yakından takip etmekteyiz" dedi.İKİNCİ BEŞ YILDIZLI OTELMontenegro'nun sahil şehri, "Adriyatik rivierasının incisi" konumundaki Budva şehrinin merkezinde bulunan otel-casino-rezidans projesiyle ilgili güçlü bir yerel ortakla anlaşma imzaladıklarını açıklayan Hande Tibuk şöyle devam etti"Kaba inşaatı tamamlanmış olan projede 15 bin 132 metrekare kapalı alanda, 39 süit odalı otel, 50 adet lüks rezidans daire ve 2 bin 500 metrekare talih oyunları salonu bulunmaktadır. Mülkiyetinde yarı yarıya ortak olduğumuz projenin tamamlanmasının, hâlihazırda yaptığımız yatırım seviyesi ve başlamış olan konut satışlarımıza paralel olarak şirketimizin nakit akışına ilave bir yük getirmemesi beklenmektedir. Otel ve talih oyunları salonu işletmesi ve lüks rezidans yönetimi Merit markamız altında yapılacak. Böylece Avrupa'da ikinci beş yıldızlı Merit oteli ve beşinci Merit casinosu faaliyete geçmiş olacak. Projemizin Haziran 2021'de tamamlanması beklenmektedir."YATIRIM FIRSATLARI SUNUYOR2006 yılında Sırbistan'dan ayrılarak tam bağımsızlığını ilan eden Montenegro, 620 bin nüfusa sahip. Turizm ve gayrimenkul sektörü ile hızlı büyüme içerisinde olan ülkenin yakın bir zamanda AB üyeliğini alması bekleniyor. Yatırımcı dostu hükümet politikaları, yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi ile ağırlıklı olarak Türkiye ve Rusya gibi pazarlara hitap ederken bu ülke vatandaşlarına vize uygulanmaması, bir çok ülkeye direk tarifeli ve charter uçuşların yapılıyor olması ve bulunduğu coğrafi konumun avantajları Montenogro'yu özellikle turizm ve konut yatırımları için cazip hale getiriyor.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877212BIST