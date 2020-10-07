***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarK.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve 7.10.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan tedbir kararları çerçevesinde, Casinoların, 7.10.2020 tarihi itibarı ile, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği koşullarla açılmasına karar verilmiştir.Bu kararlar doğrultusunda K.K.T.C.'de kurulu Grup Şirketlerimiz tarafından işletilmekte olan tüm casinolarımız saat 18:00 itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.Karadağ'da bulunan 2 adet Casinomuz ile Bulgaristan'da bulunan Casino ve Otelimiz faaliyetlerine devam etmektedir. Hırvatistan'da bulunan Casinomuz ise renovasyon sebebiyle faaliyette bulunmamaktadır.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879369BIST