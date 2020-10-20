***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2020 15:44
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar vermiştir. 19.10.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan tedbir kararları çerçevesinde
Türkiye'den gelecek misafirlerimiz negatif PCR sonuçlarını aldıktan sonra K.K.T.C'ye giriş yapabilirler. Misafirlerimize, K.K.T.C'de yapılacak olan ikinci PCR testi sonrası 3(üç) gün içerisinde K.K.T.C'den ayrılmak koşuluyla karantina uygulanmayacaktır.
Alınan bu kararlar doğrultusunda Kıbrıs'taki Otellerimiz açılmış olup rezervasyon ve misafir kabulüne başlamıştır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882565
BIST
18:051.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
18:057,8721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9086
En Düşük
7,8635
18:059,3193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0438
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3428
En Düşük
9,2625
18:05483,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,01
|Açılış
|: 483,30
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,62
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.409.527
|% 10,00
|
|USAK
|2,53
|377.494.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.777.480
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.915.120
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.775.942
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.438.516
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|TKURU
|349,70
|24.754.122
|% -9,99
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.018.867.777
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|899.423.728
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|770.631.493
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|580.830.827
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|681.029.528
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8657
|7,8721
|% -0,08
|
|Euro
|9,3043
|9,3193
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1557
|10,2066
|% -0,13
|
|Frank
|8,6432
|8,6953
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0927
|2,1032
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|7,14
|
|Altın Gr.
|483
|483
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLNMA
Yüzde 8.92 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 249 adet işlem
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17:58BRKSN
Yüzde 7.94 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 948 adet işlem
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17:56PEGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 365, 454 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 21, 038.00 milyon TL de
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17:54TIRE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 969, 711 adet işlem