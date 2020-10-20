Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.10.2020 15:44
GÜNCEL HABERLER



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar vermiştir. 19.10.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan tedbir kararları çerçevesinde  
Türkiye'den gelecek misafirlerimiz negatif PCR sonuçlarını aldıktan sonra K.K.T.C'ye giriş yapabilirler. Misafirlerimize, K.K.T.C'de yapılacak olan ikinci PCR testi sonrası 3(üç) gün içerisinde K.K.T.C'den ayrılmak koşuluyla karantina uygulanmayacaktır. 
Alınan bu kararlar doğrultusunda Kıbrıs'taki Otellerimiz açılmış olup rezervasyon ve misafir kabulüne başlamıştır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882565


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.210
Değişim :  0,42% |  5,04
Açılış :  1.208  
Önceki Kapanış :  1.205  
En Yüksek
1.214 En Düşük
1.202
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSGY 4,18 78.409.527 % 10,00  
USAK 2,53 377.494.253 % 10,00  
GEDIK 10,01 48.777.480 % 10,00  
KRSTL 2,64 49.915.120 % 10,00  
IHLAS 1,32 351.183.255 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8657 7,8721 % -0,08  
Euro 9,3043 9,3193 % 0,47  
Sterlin 10,1557 10,2066 % -0,13  
Frank 8,6432 8,6953 % 0,28  
Riyal 2,0927 2,1032 % -0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 7,14  
Altın Gr. 483 483 0,99  
Cumhuriyet 3.191 3.240 -17,00  
Tam 3.175 3.254 -21,56  
Yarım 1.535 1.574 -10,42  
Çeyrek 770 787 -5,22  
Gümüş.Ons 24,78 24,82 0,39  
Gümüş Gr. 6,26 6,26 0,09  
B. Petrol 42,83 42,83 0,21  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru