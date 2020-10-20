***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarK.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar vermiştir. 19.10.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan tedbir kararları çerçevesindeTürkiye'den gelecek misafirlerimiz negatif PCR sonuçlarını aldıktan sonra K.K.T.C'ye giriş yapabilirler. Misafirlerimize, K.K.T.C'de yapılacak olan ikinci PCR testi sonrası 3(üç) gün içerisinde K.K.T.C'den ayrılmak koşuluyla karantina uygulanmayacaktır.Alınan bu kararlar doğrultusunda Kıbrıs'taki Otellerimiz açılmış olup rezervasyon ve misafir kabulüne başlamıştır.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882565BIST