***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.08.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu, ülkemizde yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak yapmış olduğu 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında Kurul'un ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere, herhangi bir limit söz konusu olmaksızın "Şirketlerin kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebileceğini" duyurmuştur.Bu çerçevede Şirketimizin almış olduğu 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017 ve 13.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararlarına ilave olmak üzere Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşulların devam ettiği hususu göz önünde bulundurularak piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi ve borsada Şirketimiz paylarında ilave likidite sağlanarak sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden ve bu duyurular kapsamında olmak üzere Şirketimiz paylarının geri alımına konu edilebilecek ilave azami pay sayısının 50.000.000 adet ve ilave azami fon tutarının ise 175.000.000 TL olarak belirlenmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893672BIST