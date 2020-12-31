***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 13:55
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Voyager Kıbrıs Limited,
KKTC Girne şehrinin merkezinde, tarihi limanın girişinde konumlanmış olan "Liman Otel ve Casino"yu işletmek üzere tüm müştemilatı ile birlikte 20 yıllığına kiralamıştır.
Taraflar arasında imzalanmış olan Kira Sözleşmesi'ne istinaden sahip olunacak Casino'nun Şans Oyunu Salonu Ruhsatı,
KKTC Bakanlar Kurulu'nun 18.12.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında onaylanmış ve 30.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Liman Otel ve Casino'da 01.01.2021 tarihi itibarıyla müşteri kabulüne başlanacaktır.
Grubumuz bünyesinde böylece,
KKTC'de 6 adet, Karadağ'da 2 adet, Hırvatistan ve Bulgaristan'da 1'er adet olmak üzere işlettiğimiz casino sayısı 10 adede ulaşmıştır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896029
BIST
15:161.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,97
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:167,4321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:169,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0570
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
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9,2087
En Düşük
9,0285
15:16452,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,59
|Açılış
|: 452,03
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:14
|MAALT
|111,10
|41.346.747
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.543.731
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.285.162
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.420.893.396
|% 2,44
|
|SISE
|7,35
|1.178.550.977
|% 0,96
|
|ARZUM
|24,86
|1.174.953.988
|% -9,07
|
|GARAN
|10,33
|837.935.404
|% -0,39
|
|ZOREN
|2,83
|533.629.562
|% 4,81
|
|ZOREN
|2,83
|533.629.562
|% 4,81
|
|SISE
|7,35
|1.178.550.977
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,14
|280.352.132
|% -0,47
|
|TSKB
|1,79
|196.233.814
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|334.856.541
|% 0,00
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4264
|7,4345
|% 0,69
|
|Euro
|9,1054
|9,1234
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,0848
|10,1354
|% 0,61
|
|Frank
|8,3773
|8,4278
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9687
|1,9785
|% 0,33
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,39
|
|Altın Gr.
|451
|451
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.985
|3.063
|42,29
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|20,46
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,22
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,48
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,13
|51,13
|-0,50
|
Seans Raporu
15:14
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15:28KRTEK
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 576 adet işlem
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15:27
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15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, MGROS, SISE
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15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 24 kaybederek (% -0.17 ) 1, 331
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15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, PSDTC, PSDTC, TGSAS, PSDTC, CRFSA, TKNSA, UMPAS, MAALT, KSTUR