***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Voyager Kıbrıs Limited,KKTC Girne şehrinin merkezinde, tarihi limanın girişinde konumlanmış olan "Liman Otel ve Casino"yu işletmek üzere tüm müştemilatı ile birlikte 20 yıllığına kiralamıştır.Taraflar arasında imzalanmış olan Kira Sözleşmesi'ne istinaden sahip olunacak Casino'nun Şans Oyunu Salonu Ruhsatı,KKTC Bakanlar Kurulu'nun 18.12.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısında onaylanmış ve 30.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Liman Otel ve Casino'da 01.01.2021 tarihi itibarıyla müşteri kabulüne başlanacaktır.Grubumuz bünyesinde böylece,KKTC'de 6 adet, Karadağ'da 2 adet, Hırvatistan ve Bulgaristan'da 1'er adet olmak üzere işlettiğimiz casino sayısı 10 adede ulaşmıştır.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896029BIST