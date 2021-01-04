***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarK.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 (üç) günlük karantinasız girişlerin, 10 (on) günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle KKTC'de bulunan otellerimizde müşteri kabulleri durdurulmuş olup faaliyetlerine ara verilmiştir.KKTC'de bulunan casinolarımız ise hizmet vermeye devam etmektedir.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896613BIST