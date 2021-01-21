***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.01.2021 tarihinde, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 (üç) günlük karantinasız girişlerin, 10 (on) günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle K.K.T.C.'de bulunan otellerimizde müşteri kabullerinin durdurulmuş olup faaliyetlerine ara verildiğini duyurmuştuk.Her ne kadar alınan tedbir kararlarında şu an için bir değişiklik olmasa da toplumumuzdan gelen yoğun talepler doğrultusunda K.K.T.C.'de bulunan otellerimiz 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacaktır.K.K.T.C.'de bulunan casinolarımız ise halen hizmet vermeye devam etmektedir.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903583BIST