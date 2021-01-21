***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 08:35
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.01.2021 tarihinde, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 (üç) günlük karantinasız girişlerin, 10 (on) günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle K.K.T.C.'de bulunan otellerimizde müşteri kabullerinin durdurulmuş olup faaliyetlerine ara verildiğini duyurmuştuk.
Her ne kadar alınan tedbir kararlarında şu an için bir değişiklik olmasa da toplumumuzdan gelen yoğun talepler doğrultusunda K.K.T.C.'de bulunan otellerimiz 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacaktır.
K.K.T.C.'de bulunan casinolarımız ise halen hizmet vermeye devam etmektedir.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903583
BIST
18:051.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.578
En Düşük
1.578
18:057,3975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0216
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4232
En Düşük
7,3844
18:058,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,0250
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|Önceki Kapanış
|: 9,0350
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En Düşük
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18:05446,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 446,39
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
444,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKFEN
|18,66
|356.333.032
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|VESTL
|24,76
|139.181.513
|% 0,00
|
|TLMAN
|36,98
|68.635.689
|% 0,00
|
|AGYO
|3,89
|23.751.222
|% 0,00
|
|TKFEN
|18,66
|356.333.032
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|VESTL
|24,76
|139.181.513
|% 0,00
|
|TLMAN
|36,98
|68.635.689
|% 0,00
|
|AGYO
|3,89
|23.751.222
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 0,00
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% 0,00
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% 0,00
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3933
|7,4007
|% -0,25
|
|Euro
|8,9745
|8,9903
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,1161
|10,1669
|% 0,22
|
|Frank
|8,2976
|8,3476
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9678
|1,9777
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,71
|
|Altın Gr.
|446
|446
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,02
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|-0,06
|