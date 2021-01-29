***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 09:55
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son dönemde Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, K.K.T.C. Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından koruma amaçlı önlemler almaya devam etmektedir.
K.K.T.C. Bakanlar Kurulu'nun 28.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararları uyarınca 26.01.2021'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı genişletilmiştir.
Bu kararlar sonucunda Gazimağusa'da bulunan otel ve casinomuz da 3 Şubat 2021 saat:23:59'a kadar kapalı olacaktır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905781
BIST
11:171.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -13,60
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
11:177,3499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3341
11:178,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8929
11:17436,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,42
|Açılış
|: 436,85
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler11:17
|PKENT
|1.524,60
|2.915.791
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|317.018
|% 9,99
|
|GUBRF
|76,00
|660.528.308
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,00
|1.161.273
|% -8,19
|
|GUBRF
|76,00
|660.528.308
|% 9,99
|
|KARSN
|5,34
|506.035.184
|% 7,01
|
|KOZAL
|116,00
|371.229.571
|% -1,19
|
|GARAN
|9,19
|359.570.413
|% -2,13
|
|EKGYO
|2,34
|359.325.301
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,34
|359.325.301
|% -1,27
|
|KARSN
|5,34
|506.035.184
|% 7,01
|
|DOHOL
|3,76
|344.671.527
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,48
|127.949.975
|% 1,37
|
|TSKB
|1,83
|130.488.646
|% 1,10
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3464
|7,3499
|% 0,21
|
|Euro
|8,8947
|8,9005
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0481
|10,0985
|% 0,06
|
|Frank
|8,2512
|8,3009
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% 0,43
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,26
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,00
|55,00
|-0,10
|
Seans Raporu
11:17
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11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 52 kaybederek (% -1.28 ) 1, 581
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11:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
-
11:28XU100
Endeks 1, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 7, 686.00 milyon TL de
-
11:26LUKSK
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 43.62 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 245 adet işlem
-
11:23XU100
Endeks 1, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 7, 319.00 milyon TL de