***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 17:17
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimizin sahip olduğu iştiraklerinin büyük bir çoğunluğu faaliyetlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, Bulgaristan, Hırvatistan olmak üzere yurtdışında gerçekleştirmektedir. 2020 yılının Mart ayından başlayıp günümüze kadar devam eden küresel salgında, bu ülkelerin kamu yetkilileri belli aralıklarla uzun süreli "tam gün" sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere sınır geçiş kısıtlanmaları gibi tedbirler almışlardır. Bu nedenle yurtdışı tüm iştiraklerimiz faaliyetlerine belirlenen süreler içerisinde ara vermek zorunda kalmışlardır. Net Holding A.Ş. olarak 2020 yıl sonu konsolide finansal rapor için gerekli olan, grup şirketlerimizin finansal verileri, kısıtlı personel ile sağlıklı olarak temin edilememektedir.
Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz ek süre verilmesi hususundaki başvurumuz onaylanmıştır. 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızın yeni yayımlanma tarihi 26.03.2021(dahil) 'dir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917318
BIST
17:151.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:157,5291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5300
En Düşük
7,4320
17:159,0104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0544
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0112
En Düşük
8,8904
17:15417,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,43
|Açılış
|: 417,19
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|RTALB
|23,60
|133.743.230
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.392.586
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|IZFAS
|7,90
|17.341.360
|% -8,56
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|DIRIT
|7,40
|438.559
|% -7,04
|
|KONTR
|98,45
|337.106.650
|% 1,49
|
|ODAS
|3,86
|221.361.280
|% -0,26
|
|KRVGD
|18,23
|215.013.780
|% -4,70
|
|TMSN
|19,65
|186.147.943
|% -3,86
|
|FADE
|13,49
|169.802.997
|% -0,07
|
|ODAS
|3,86
|221.361.280
|% -0,26
|
|IHLGM
|1,19
|61.647.559
|% -1,65
|
|AKYHO
|2,50
|94.762.640
|% 1,21
|
|HLGYO
|3,56
|119.644.638
|% 0,00
|
|AKSGY
|2,39
|70.019.973
|% -1,24
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5228
|7,5291
|% 0,33
|
|Euro
|9,0008
|9,0104
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,4475
|10,4999
|% 0,37
|
|Frank
|8,0770
|8,1256
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9941
|2,0041
|% 0,12
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|0,37
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|3,66
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|1,77
|
|Çeyrek
|668
|684
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,02
|
|B. Petrol
|68,87
|68,87
|0,97
|
Seans Raporu
17:15
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 38 kaybederek (% -0.76 ) 1, 362
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, UFUK, SEKFK, TRILC, KERVT, SANKO, TACTR, MARTI
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERIT, IZMDC, KATMR
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17:26
SNKRN, CMBTN, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:26
BFREN, IZMDC, KSTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında