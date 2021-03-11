***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimizin sahip olduğu iştiraklerinin büyük bir çoğunluğu faaliyetlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, Bulgaristan, Hırvatistan olmak üzere yurtdışında gerçekleştirmektedir. 2020 yılının Mart ayından başlayıp günümüze kadar devam eden küresel salgında, bu ülkelerin kamu yetkilileri belli aralıklarla uzun süreli "tam gün" sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere sınır geçiş kısıtlanmaları gibi tedbirler almışlardır. Bu nedenle yurtdışı tüm iştiraklerimiz faaliyetlerine belirlenen süreler içerisinde ara vermek zorunda kalmışlardır. Net Holding A.Ş. olarak 2020 yıl sonu konsolide finansal rapor için gerekli olan, grup şirketlerimizin finansal verileri, kısıtlı personel ile sağlıklı olarak temin edilememektedir.Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz ek süre verilmesi hususundaki başvurumuz onaylanmıştır. 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızın yeni yayımlanma tarihi 26.03.2021(dahil) 'dir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917318BIST