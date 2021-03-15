***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2021 09:37
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 22.03.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir
* 15 Mart 2021 tarihinden 21 Mart 2021 saat 05.00'a kadar, gece 21.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.
* 21 Mart 2021 saat 05.00' dan 22.Mart 2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.
Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan tüm otel ve casinolarımız söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918116
BIST
11:251.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:257,5633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 7,5550
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|Önceki Kapanış
|: 7,5550
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En Düşük
7,5348
11:259,0297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 420,02
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|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:25
|TRILC
|19,48
|12.239.128
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|49.383.770
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|22.903.920
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.359.117
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.007.588
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|19.906.223
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|YBTAS
|18.550,00
|37.100
|% -6,78
|
|PAMEL
|30,98
|1.170.059
|% -4,38
|
|ESEN
|41,90
|111.319.889
|% 7,49
|
|TMSN
|21,32
|88.974.135
|% 3,50
|
|PGSUS
|85,60
|70.140.014
|% 0,94
|
|ODAS
|3,77
|68.715.471
|% 0,53
|
|KFEIN
|32,10
|58.543.170
|% 6,29
|
|IHLGM
|1,19
|23.525.224
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,22
|33.073.675
|% -3,06
|
|TURSG
|6,99
|34.295.595
|% 1,01
|
|AKYHO
|2,53
|10.858.804
|% 3,27
|
|SOKM
|12,66
|43.130.201
|% 0,72
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5581
|7,5633
|% -0,05
|
|Euro
|9,0229
|9,0297
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,5096
|10,5623
|% 0,01
|
|Frank
|8,1073
|8,1562
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0115
|2,0216
|% 0,00
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|1,03
|
|Altın Gr.
|420
|421
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|0,70
|