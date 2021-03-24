***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 18:14
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimizin 31.12.2020 tarihli konsolide finansal raporumuzun yayınlanma tarihi hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz ek süre talebimiz olumlu karşılanmış ve 26.03.2021 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmiştir. Ek süre talebimize konu sebepler sürekliliğini korumakta olup, denetim çalışmalarımız halen devam etmektedir. Bu nedenle, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan denetim çalışmalarımızın tamamlanabilmesi için ikinci kez 15 günlük ek süre verilmesi talep edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920235
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
18:05442,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,67
|Açılış
|: 442,06
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9307
|7,9400
|% 0,00
|
|Euro
|9,4043
|9,4346
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,8475
|10,9019
|% -0,37
|
|Frank
|8,4481
|8,4990
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1093
|2,1199
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|7,59
|
|Altın Gr.
|442
|442
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,01
|
|B. Petrol
|64,10
|64,10
|3,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
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17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
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17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de