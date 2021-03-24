***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimizin 31.12.2020 tarihli konsolide finansal raporumuzun yayınlanma tarihi hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz ek süre talebimiz olumlu karşılanmış ve 26.03.2021 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmiştir. Ek süre talebimize konu sebepler sürekliliğini korumakta olup, denetim çalışmalarımız halen devam etmektedir. Bu nedenle, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan denetim çalışmalarımızın tamamlanabilmesi için ikinci kez 15 günlük ek süre verilmesi talep edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920235BIST