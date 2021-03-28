***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2021 21:36
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 05.04.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir
* 29 Mart 2021 tarihinden 04 Nisan 2021 saat 05.00'a kadar, gece 22.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.
* 04 Nisan 2021 saat 05.00' dan 05 Nisan 2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.
Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan tüm otel ve casinolarımız söz konusu tarihe kadar kapalı
olacaktır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921292
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,1579
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,1340
En Düşük
7,9153
18:059,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1764
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,6112
En Düşük
9,3140
18:05450,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 9,91
|Açılış
|: 450,55
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
452,96
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0959
|8,0974
|% 1,99
|
|Euro
|9,5251
|9,5320
|% 1,89
|
|Sterlin
|11,1176
|11,1734
|% 2,34
|
|Frank
|8,5783
|8,6299
|% 2,06
|
|Riyal
|2,1497
|2,1605
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|5,35
|
|Altın Gr.
|450
|451
|10,08
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,13
|
|B. Petrol
|64,49
|64,49
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194