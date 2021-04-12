***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen yoğun bilgi talebi doğrultusunda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 29 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, Sağlık Üst Kurulu ile gerçekleştirilen toplantılar neticesinde belirlenen koşullar ve tedbirler kapsamında charter ve tarifeli seferleri kapsayan "kapalı devre" turizm faaliyetlerine 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanacağını açıklamıştır.Bu kapsamda, yurt dışından gelenlere uygulanacak olan kurallar, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından 12 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan NOTAM ile duyuruldu.Ev veya yetkililerin onay vereceği lokasyonlarda karantina konusunda yasal ve teknik altyapının hazırlanmasıyla birlikte, adaya gelecek olanların hangi şartlarda adaya ulaşacağı ve havaalanında uygulanacak prosedür, üç maddelik NOTAM ile uluslararası sivil havacılık sektörüne bildirildi.12 Nisan 2021 tarihi itibariyle Ercan Havalimanı'na gelecek yolcular için aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır:Sağlık Bakanlığı özel izni ile gelen yolcular yetkililerin belirlediği kurallar çerçevesinde elektronik bileklik uygulaması kullanma şartı ile karantina sürelerini ev veya yetkililerin onay vereceği lokasyonlarda geçirebilecektir.Elektronik bileklik mobil uygulama ile birlikte kullanılacak olup akıllı telefon olmadan kullanılamayacaktır yolcuların uçağa binmeden önce güvende kal uygulamasını apple store veya google playstoredan indirerek talep edilen belge ve bilgileri mobil uygulamaya girmesi ve oluşan kare kodu telefonu üzerinden görevliye göstermesi gerekmektedir.Bu gelişmeler doğrultusunda otellerimiz ve casinolarımız, kapalı devre turizm faaliyetleri kapsamında charter uçak kiralama ve pazarlama çalışmalarına başlamışlardır.Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926810BIST