***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2021 23:57
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli olarak azaltmaya başlamıştır.
Bu gelişmeler doğrultusunda daha önce 3 gece olarak izin verilen "Kapalı Devre Turizm" faaliyetlerinin süresi 4 Gece 5 Gün olarak uzatılmıştır. Yine bu doğrultuda kullanılacak olan Charter sefer sayısı haftalık azami 4'ten 8'e çıkarılmıştır.
Ayrıca sadece "Kapalı Devre Turizm" faaliyetleri kapsamında açık olan casinolar vaka sayılarına bağlı olarak ülke genelinde 10.06.2021 tarihinde tamamen açılacaktır.
Kapalı devre otel turizmi yapmayan ve yerel turizm yapmak isteyen oteller ise hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937368
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|: 1.456
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En Düşük
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En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4031
|8,4277
|% 0,56
|
|Euro
|10,2359
|10,2828
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,8649
|11,9244
|% 0,07
|
|Frank
|9,3292
|9,3854
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2357
|2,2469
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|4,30
|
|Altın Gr.
|509
|509
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,00
|
|B. Petrol
|66,68
|66,68
|1,57
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