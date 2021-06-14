***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2021 15:25
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli olarak azaltmaya devam etmektedir.
Bu gelişmeler doğrultusunda "Kapalı Devre Turizm" faaliyetlerinin süresi 4 Gece 5 Gün olarak devam etmekte olup, yine bu doğrultuda kullanılacak olan Charter sefer sayısı haftalık azami 8'den 11'e çıkarılmıştır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942189
BIST
15:281.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:288,3753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0189
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:2810,1540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0092
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:28497,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -9,12
|Açılış
|: 497,64
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:28
|VAKKO
|13,75
|46.518.717
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|50.586.065
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,43
|4.369.838
|% 9,73
|
|ULAS
|4,58
|9.438.196
|% 9,57
|
|TKURU
|142,00
|2.268.924
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.708.294
|% -9,81
|
|TSGYO
|3,71
|8.781.858
|% -5,36
|
|CLEBI
|218,90
|56.471.908
|% -5,03
|
|THYAO
|14,76
|1.170.987.801
|% 1,17
|
|GARAN
|8,43
|617.396.371
|% -0,35
|
|FENER
|38,96
|493.722.364
|% 3,89
|
|BOBET
|5,75
|397.256.568
|% 7,48
|
|YKBNK
|2,26
|392.530.760
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|392.530.760
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|329.779.206
|% 0,45
|
|THYAO
|14,76
|1.170.987.801
|% 1,17
|
|GARAN
|8,43
|617.396.371
|% -0,35
|
|GSRAY
|3,93
|274.949.912
|% 9,17
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3730
|8,3753
|% -0,23
|
|Euro
|10,1469
|10,1540
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,7727
|11,8317
|% -0,29
|
|Frank
|9,2724
|9,3282
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2251
|2,2363
|% -0,29
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-26,97
|
|Altın Gr.
|498
|499
|-8,21
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|-56,47
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|-27,32
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,66
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,20
|73,20
|0,51
|
Seans Raporu
15:28
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-
15:42KRGYO
Yüzde 6.85 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 002, 878 adet işlem
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15:41OYYAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 24.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 041, 407 adet işlem
-
15:40KRGYO
Yüzde 7.06 oranında artışla 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 001, 898 adet işlem
-
15:39EUKYO
Yüzde 9.73 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 690, 417 adet işlem
-
15:38XU100
Endeks 1, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 8, 606.00 milyon TL de